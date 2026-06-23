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Çalışma Dairesi’nin sistemine izinsiz erişim iddiası: 3 gün tutuklu kalacak

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Lefkoşa’ da meydana gelen Kişisel Verileri Elde Etme suçundan tutuklanan Türkmenistanlı Z.B. mahkemeye çıkarıldı.
Çalışma Dairesi’nin sistemine izinsiz erişim iddiası: 3 gün tutuklu kalacak

Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru Ali Yeşidal mahkemeye olguları aktardı.

Polis, 2026 yılı Nisan ayı içerisinde zanlının KKTC Çalışma Dairesine ait Web sitesine yasa dışı olarak kullanımında bulundurmuş olduğu diz üstü bilgisayarı aracılığıyla erişim sağlayıp site içerisinde bulunan verileri elde ettiğini söyledi.

Polis, 22 Haziran 2026 tarihinde zanlının Lefkoşa Adli Şube Amirliğine gelerek işlemiş olduğu suçu itiraf ettiğini, Lefkoşa Kaza Mahkemesinden temin edilen emir ışığında tutuklandığını ve tasarrufunda bulundurmuş olduğu iPhone 11 marka cep telefonunun emare alındığını belirtti.

Polis, zanlının itiraf içerikli gönüllü ifade verdiğini, kalmakta olduğu evde mahkemeden temin edilen arama emri ışığında zanlıya ait diz üstü bilgisayarın bulunarak emare olarak alındığını kaydetti.

Polis memuru Ali Yeşidal zanlıya ait olan cep telefonu ve diz üstü bilgisayar üzerinde inceleme yapılabilmesi için bilişim emri temin edilmesi gerektiğini söyledi.

Polis, mesele ile ilgili olarak alınması gereken ifadeler ve zanlının vermiş olduğu gönüllü ifadenin teyit tekzibinin yapılması gerektiğini belirterek, 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

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