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Çavuşoğlu: “KKTC’de devlet okullarında eğitim ücretsizdir, kayıt ücreti diye bir şey yok”

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Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, devlet okullarında eğitim hizmetinin ücretsiz olduğunu belirterek, velilerden talep edilen bağışların devletin değil, okul aile birliklerinin girişimi olduğunu söyledi.
Çavuşoğlu: “KKTC’de devlet okullarında eğitim ücretsizdir, kayıt ücreti diye bir şey yok”

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, devlet okullarında eğitim hizmetinin ücretsiz olduğunu belirterek, velilerden talep edilen bağışların devletin değil, okul aile birliklerinin girişimi olduğunu söyledi. İmkanı olmayan ailelerin herhangi bir ödeme yapmak zorunda olmadığını vurgulayan Çavuşoğlu, “Devletin veliden talep ettiği tek kuruş yoktur” dedi.

Haber Kıbrıs'ta konuşan Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, yeni kayıt dönemlerinde yeniden gündeme gelen okul ücretleri tartışmasına açıklık getirdi.

Devlet okullarında eğitimin ücretsiz olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, kitaplar, temizlik malzemeleri, kırtasiye, kağıt, mürekkep ve fotokopi gibi temel ihtiyaçların artık devlet tarafından karşılandığını söyledi.

Velilerden talep edilen katkıların kayıt ücreti olarak değerlendirilmemesi gerektiğini ifade eden Çavuşoğlu, bu taleplerin okul aile birlikleri tarafından okulun ihtiyaçları ve sosyal faaliyetleri için toplandığını belirtti. Okul kıyafetleri, kültür gezileri, okul dergileri veya okulun ek projeleri gibi harcamaların devlet bütçesinden karşılanmadığını kaydeden Çavuşoğlu, bu noktada okul aile birliklerinin devreye girdiğini söyledi.

Çavuşoğlu, bazı okul aile birliklerinin spor salonu gibi projeleri hayata geçirmek için kaynak oluşturduğunu, devletin de zaman zaman bu projelere destek verdiğini anlattı.

Velilerden gelen şikayetlere de değinen Çavuşoğlu, okul aile birliklerinin topladığı bağışların zorunlu olmadığını belirterek, "İstemeyen hiçbir veliye mecburiyet yaratmayın" yönünde talimat verdiklerini söyledi. Okula kayıt için herhangi bir ücret ödenmesinin şart olmadığını vurgulayan Çavuşoğlu, "Kayıt ücreti yoktur. Devletin veliden bir kuruş talebi yoktur" dedi.

Toplanan paraların okul yönetimlerinin değil, okul aile birliklerinin kontrolünde olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, maddi imkanı olmayan ailelerin zor durumda bırakılmaması gerektiğini de sözlerine ekledi.

"Fırsat eşitliği her şeyden önemlidir" diyen Çavuşoğlu, okul aile birliklerine çağrıda bulunarak, hiçbir velinin maddi nedenlerle mahcup edilmemesini istedi.

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