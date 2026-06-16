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Eski erkek arkadaşına ait cinsel içerikli görüntüleri eşine gönderdi!

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“Özel Hayatın Gizliliğini İhlal” suçundan tutuklanan E.Z. mahkemeye çıkarıldı.
Eski erkek arkadaşına ait cinsel içerikli görüntüleri eşine gönderdi!

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Cansel Mimar olguları aktardı. Polis, Güney Kıbrıs’ta ikamet eden zanlının 2022 yılı Haziran ayı içerisinde dönem erkek arkadaşı olan V.A. eden zanlının ilişkiye girerken çekmiş olduğu videoları ve fotoğrafları Instagram uygulaması üzerinden V.A.’nın o dönem eşi olan H.A.’nın kullanımında bulunan Instagram hesabına göndererek, özel hayatın gizliğini ihlal suçunu işlediğini söyledi.

Polis, şikâyetin 04.08.2025 tarihinde yapıldığını ancak zanlının ülkede olmamasından dolayı ileri işleme gidilemediğini belirtti. Polis, zanlının 06.06.2026 tarihinde Beyarmudu Kara Giriş Kapısında Güney Kıbrıs’tan KKTC’ye giriş yapmaya çalıştığı esnada tespit edilerek aleyhinde bulunan derdest emri gereği tutuklandığını kaydetti.

Polis, zanlının 3 kez mahkemeye çıkarılarak, 10 gün ek tutuklama emri alındığını ifade ederken, bu süre içerisinde yapılan soruşturmanın detaylarını aktardı. Polis, zanlının tasarrufunda bulunan cep telefonunun emare olarak zapt edildiğini, incelemelerin yapılabilmesi maksadı ile, DATA inceleme şubesine gönderildiğini söyledi.

Polis, şikayetçinin de cep telefonunda DATA inceleme şubesine gönderildiğini açıkladı. Polis, cep telefonlarında yapılan incelemede karşı tarafa gönderilen zanlıya ait ses kayıtları ve videolar tespit edildiğini kaydetti.

Polis, cep telefonlarında tespit edilen video ve ses kayıtlarının incelenmesi için DATA Ses inceleme şubesine gönderilerek analiz yapılmasının istendiğini kaydetti.

Polis, zanlının cep telefonunda yapılan incelemede “loser” isimli klasör içerisinde bahse V.A. ile birlikteliği esnasındaki cinsel içerikli videoların tespit edildiğini kaydetti. Polis, zanlının ifadesinde V.A.’nın 2022 yılında kendisini darp ettiğini ve telefonunu sirkat ettiğini bu hususta Rum polisine bilgi verdiğini beyan ettiğini kaydetti.

Polis memuru, bu iddialarının araştırılması için Bilgi Değişim Ofisine yazı yazıldığını kaydetti. Polis, soruşturmanın devam ettiğini, araştırılması gereken hususlar ve incelemesi gereken ses kayıtları ve görüntüler olduğunu, DATA ses inceleme sonuçlarının beklendiğini belirterek, 3 gün ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 3 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.

 

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