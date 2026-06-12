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Hristodulidis: Avrupa Konseyi’nin TMK kararını memnuniyetle karşılıyoruz

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Rum Lider Nikos Hristodulidis, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin bugün aldığı kararı memnuniyetle karşıladığını açıkladı.
Hristodulidis: Avrupa Konseyi’nin TMK kararını memnuniyetle karşılıyoruz

Hristodulidis kararın Rum Yönetiminin Türkiye’ye karşı açtığı Dördüncü Devletlerarası Başvuru davasında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararının uygulanmasının denetlenmesi süreci kapsamında, yerinden edilmiş kişilerin mülkiyet haklarına ilişkin boyutla bağlantılı olduğunu belirtti.

Kararı önemli bir gelişme olarak nitelendiren Hristodulidis, ülkesinin dış politikasının Kıbrıs Cumhuriyeti’nin uluslararası konumunu güçlendirdiğini savundu.

Hristodulidis, yürütülen diplomatik girişimlerin yalnızca uluslararası alandaki konumu pekiştirmekle kalmadığını, aynı zamanda ülke içinde sürdürülen çalışmaların desteklenmesine ve Kıbrıs sorunundaki müzakere pozisyonunun güçlenmesine katkı sağladığını ifade etti.

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