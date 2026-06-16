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İncirli: 2027’de yepyeni bir yönetim olacak

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“Gelin bugün, 60 gün sonrası için genel seçim tarihi verelim”
İncirli: 2027’de yepyeni bir yönetim olacak

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada seçim tarihi ve seçim yasasında yapılmak istenen değişikliklere ilişkin hükümete sert eleştiriler yöneltti. Seçim tarihinin aylardır açıklanmamasını eleştiren İncirli, hükümete çağrıda bulunarak “Gelin bugün, 60 gün sonrası için genel seçim tarihi verelim. Aralık ayında yerel seçimlerimizi yapalım ve 2027 bütçesini de sizin ellinizden kurtaralım” dedi. İncirli, CTP’nin seçimlere hazır olduğunu vurgulayarak “Biz bu halkın, bu memleketin arzularını, hayallerini gerçekleştirecek olan hükümeti kuracağız” ifadelerini kullandı.

 

“CTP olarak hem genel seçimlere hem yerel seçimlere hazırız”

 

Meclis kürsüsünden konuşan Sıla Usar İncirli, hükümetin seçim hesabı yapmaktan karar alamaz hale geldiğini belirterek. “Bu işi incir ipi gibi uzatmaktan vazgeçin” dedi ve halkın kararını çoktan verdiğini ve seçim sonuçlarının değişmeyeceğini vurguladı. Hükümetin seçim tarihini belirlerken ne siyasi partilerle ne de toplumla gerekli istişareleri yaptığını ifade eden İncirli, seçimlerin demokratik, adil ve güvenli koşullarda gerçekleştirilmesinin her şeyden daha önemli olduğunu belirtti ve “Biz her bir seçimin demokratik, özgür ve adaletli bir şekilde yapılmasının peşindeyiz” dedi. Ayrıca, “CTP olarak hem genel seçimlere hem yerel seçimlere hazırız” diyen İncirli, CTP’nin her iki seçime de hazır olduğunun altını çizdi.

 

“Seçim güvenliğini aşındıracak düzenlemeler kabul edilemez”

 

Konuşmasında hükümetin gündeme getirdiği yasa değişikliklerini de değerlendiren İncirli, özellikle sandık kurulu başkanlarının kamu görevlileri arasından seçilmesi uygulamasının değiştirilmek istenmesini eleştirdi. Kamu görevlilerinin tarafsızlık yükümlülüğü bulunduğunu hatırlatan İncirli, bu güvencenin ortadan kaldırılmasının seçim güvenliği açısından risk yaratacağını söyledi. “Seçim güvenliğini aşındıracak düzenlemeler kabul edilemez” diyen İncirli, seçim cetvellerinin hazırlanması, oy verme işlemleri ile sayım ve döküm süreçlerinin meşakkatli olmasının seçimlerin güvenilirliğini sağlamak için gerekli olduğunu vurguladı. Yerel seçimlerle genel seçimlerin aynı gün yapılmasının sayım ve döküm işlemlerini son derece zorlaştıracağını belirten İncirli, sandık kurullarında görev alacak kişilerin ve seçmenlerin ciddi yük altında kalacağı uyarısında bulundu.

İncirli ayrıca, seçim suçlarına ilişkin dava açma sürelerinin uzatılmasını ve yasak dönemde yayımlanan anketlere yönelik yaptırımların hafifletilmesini de eleştirdi. Bu değişikliklerin seçim sonuçlarını uzun süre tartışmalı hale getirebileceğini ve demokratik sürece zarar verebileceğini ifade etti.

 

“Biz bu halkın, bu memleketin arzularını gerçekleştirecek olan hükümeti kuracağız”

 

Konuşmasının sonunda hükümete çağrıda bulunan İncirli, “Gelin bugün, 60 gün sonrası için genel seçim tarihi verelim” diyerek genel seçimlerin 60 gün içerisinde, yerel seçimlerin ise Aralık ayında yapılması yönünde karar alınmasını önerdi.  İncirli, ülkenin artık zaman kaybetme lüksü kalmadığını belirterek erken seçimin yalnızca siyasi bir tercih değil, ülkenin geleceği açısından bir zorunluluk haline geldiğini vurguladı ve “2027’de yepyeni bir yönetim olacak” dedi. Konuşmasına, “2027 bütçesini sizin hazırlamadığınız yepyeni bir hükümet gelsin memleketin başına. 2027 bütçesini de sizin ellinizden kurtaralım” şeklinde devam eden İncirli, halkın beklentilerine cevap verecek yeni bir yönetim anlayışına ihtiyaç olduğunu kaydetti. Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin seçimlere hazır olduğunu yineleyen İncirli, “Biz bu halkın, bu memleketin arzularını, hayallerini gerçekleştirecek olan hükümeti kuracağız” diyerek konuşmasını tamamladı.

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