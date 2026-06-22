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Mahkeme, F.Ü.’nün tutuksuz yargılanmasına devam kararı verdi

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"Sahte diploma" soruşturması kapsamında Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan eski UBP Girne Kadın Örgütü Başkanı F.Ü.'nün tutuksuz yargılanmasına devam edilmesine karar verildi.
Mahkeme, F.Ü.’nün tutuksuz yargılanmasına devam kararı verdi

“Sahte diploma” soruşturması kapsamında yargılanan eski Ulusal Birlik Partisi (UBP) Girne Kadın Örgütü Başkanı F.Ü. hakkında Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi ara kararını açıkladı.

Mahkemede daha önce itham edilen ve savcılığın tutuklu yargılanmasını talep ettiği F.Ü.’nün tutuksuz yargılanmasına devam edilmesine karar verildi.

Mahkeme heyeti, sanığın yargılama süreci boyunca mahkemede hazır bulunmasını güvence altına almak amacıyla mevcut şartlara ek teminat uygulanmasına hükmetti.

Böylece F.Ü., sahte diploma soruşturması kapsamında açılan davada tutuksuz olarak yargılanmaya devam edecek.

Davada ilerleyen süreçte tanıkların dinlenmesi ve delillerin değerlendirilmesiyle yargılamanın sürmesi bekleniyor.

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