"Rumseverler" demek ırkçılık, ayrımcılık, faşistliktir

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Sami Özuslu, Kıbrıs Postası TV'de yayımlanan ve Ulaş Barış'ın sunduğu "Gündem" programına konuk oldu.

Programda Barış'ın sorusu üzerine Kıbrıs sorunu ve yeni inisiyatifin içeriğine dair değerlendirmelerde bulunan Özuslu, "Daha ortada bir plan, taslak, metin yokken bile sanki varmış gibi Başbakan 'toprak vermeyiz' diyor. Yahu kim talep etti senden?" ifadelerini kullandı.

Rum basınında çıkan yorumlardan ve haberlerin içeriğinde yer almayan, sonradan eklemlenmiş senaryolardan hareketle Başbakan, Cumhuriyet Meclisi Başkanı ve Dışişleri Bakanı'nın ortalığı karıştırmasının anlamsız olduğuna işaret eden Özuslu, bu tartışmaların gerçek bir zemine dayanmadığını savundu.

Barış'ın hatırlatması üzerine Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı'nın bu tartışmalar çerçevesinde kullandığı "Rum severler" ifadesini de değerlendiren Özuslu, "Ne kadar çirkin bir ifade. Benim sevdiğim Rum da vardır, sevmediğim Türk de vardır" dedi. İnsanları sevebilmenin önemine işaret eden Özuslu, kişileri bu şekilde tanımlamanın "ırkçılık, ayrımcılık ve faşistlik" olduğunu ifade etti. Arıklı'nın bu ifadelerinin gündemde kalma çabası olduğunu da savunan Özuslu, kendisinin ayrımcılıktan beslendiğini belirtti. Bu tür söylem ve paylaşımların toplumun sinir uçlarına dokunmayı hedeflediğini savunan Özuslu, "Bu statükodan memnun muyuz?" sorusunu yöneltti.

Olası bir çözümün Kıbrıslı Türklerin lehine olacağını ifade eden Özuslu, gençlerin karşı karşıya olduğu sorunlara ve mevcut statükonun yarattığı problemlere dikkat çekti. Kıbrıs sorununun çözümünü savunmanın "Rum severlik" olarak nitelendirilemeyeceğini belirten Özuslu, Kıbrıs meselesinin hayatın her alanını doğrudan etkilediğini söyledi. Özuslu, içilen suyun kalitesinden ekonomik ve sosyal yaşama kadar birçok konunun Kıbrıs sorunuyla bağlantılı olduğunu ifade ederek, Avrupa Birliği standartlarına ulaşmanın da çözüm ve uyum süreciyle mümkün olacağını kaydetti. Avrupa Birliği ile uyum sürecinden uzaklaşıldığını savunan Özuslu, çözüm çabalarına bu perspektiften yaklaşılması gerektiğini vurguladı.