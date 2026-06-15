Üstel: Hodri meydan, iki seçimi de bir arada yapalım

Başbakan Ünal Üstel, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada yerel ve genel seçimlerin tarihine ilişkin tartışmalara yanıt verdi.

Yerel seçim tarihinin netleştirilmesi amacıyla ivedilik talep ettiklerini belirten Üstel, yapılan düzenlemelerin Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) talepleri doğrultusunda hazırlandığını söyledi.

Genel seçimin Ocak 2027’de yapılacağının belli olduğunu ifade eden Üstel, yerel seçimlerin de daha önce alınan karar doğrultusunda Aralık ayında yapılmasının öngörüldüğünü kaydetti. Bugün görüşülen düzenlemenin amacının yerel seçim tarihini sabitlemek olduğunu belirten Üstel, muhalefetin eleştirilerine yanıt verdi.

YSK’nın taleplerinin Ocak ayında siyasi partilere iletildiğini söyleyen Üstel, “YSK Başkanı ile de görüştüm. Ana muhalefet başkanına da iletildiğini söyledi. Şimdi çıkıp istişare edilmedi denmesini doğru bulmuyorum” dedi.

“6 Aralık tarihi YSK’nın önerisidir”

Yerel seçimlerin normal şartlarda Haziran ayında yapılması gerektiğini ancak geçmişte alınan ortak kararla Aralık ayına ertelendiğini anımsatan Üstel, 6 Aralık tarihinin de YSK ile yapılan görüşmeler sonucunda ortaya çıktığını ifade etti.

Yasada yer alan düzenlemelerin YSK’nın taleplerini içerdiğini belirten Üstel, halkın doğru bilgilendirilmesi gerektiğini söyledi. Seçimlerin yalnızca siyasi partilerin değil tüm ülkenin seçimi olduğunu vurgulayan Üstel, düzenlemenin komitede görüşüleceğini ve gerekli görülmesi halinde değişiklik yapılabileceğini kaydetti.

“Erken seçim gündemden kalktı”

Genel seçimin Ocak ayında yapılacağını belirten Üstel, erken seçim tartışmalarının artık sona erdiğini söyledi.

Hükümetin dört yıllık görev süresi boyunca önemli projelere imza attığını ifade eden Üstel, yapılan yatırımların ve hayata geçirilen projelerin ortada olduğunu dile getirdi.

“Doğalgaz projesine bu hükümet imza atacak”

Türkiye ile iş birliği içinde yeni projelerin sürdüğünü belirten Üstel, önümüzdeki hafta Türkiye ile doğalgaz projesine ilişkin protokol imzalanacağını açıkladı.

Doğalgaz projesinin ülke ekonomisine önemli katkılar sağlayacağını söyleyen Üstel, “Yıl içerisinde startı verilecek ve yüzyılın projesi olarak nitelendirilen doğalgaz projesine bu hükümet imza atacak” dedi.

“30 yeni okul yaptık”

Hükümetin görev süresince birçok büyük projeyi tamamladığını ifade eden Üstel, geçmişte yarım kalan projelerin de hayata geçirildiğini söyledi.

Eğitim alanında önemli yatırımlar yaptıklarını belirten Üstel, görev süreleri boyunca 30 yeni okul kazandırdıklarını kaydetti.

“Hiçbir seçimden korkmuyoruz”

UBP, DP ve YDP’nin hiçbir zaman seçimden kaçmadığını vurgulayan Üstel, “Bu hükümet hiçbir seçimden korkmadı. Ne UBP, ne DP ne de YDP seçimden kaçtı, kaçmaz” dedi.

Dünyada yaşanan ekonomik sıkıntılara rağmen toplumun hiçbir kesimini mağdur etmediklerini savunan Üstel, seçimlere kadar da vatandaşları mağdur etmeyeceklerini söyledi.

Konuşmasının sonunda muhalefete seslenen Üstel, “Hodri meydan. Madem bu kadar cesursunuz, iki seçimi de bir arada yapalım” ifadelerini kullandı.