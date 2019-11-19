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2020’de sağın kaderi Denktaş’ın elinde

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2020’de sağın kaderi Denktaş’ın elinde
2020’de sağın kaderi Denktaş’ın elinde

Demokrat Parti (DP) XI. Olağan Genel Kurutayı 30 Kasım 2019 Cumartesi günü yapılıyor.

KULİS HABER

DP Lefkoşa Milletvekili Serdar Denktaş DP genel başkanlığını  bırakmıştı ve Cumhurbaşkanı adayı olmak istediğini açıklamıştı.

 

DENKTAŞ TAM BİR SEÇİM UZMANI

DP Genel Başkanlığını bırakan Serdar Denktaş’ın 2020 Nisan ayında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olmaya hazırlanıyor.

Serdar Denktaş’ın 2020 Nisan ayında yapılacak olan seçimlerde alacağı oy desteğinin seçimlerin  kaderini belirleyecek noktaya gelmesi bekleniyor.

Serdar Denktaş'ın tam bir seçim uzmanı olduğu halk arasında ise yoğunlukla konuşuluyor.

 

UBP’DEN DENKTAŞA ADAY OLMA! BASKISI MI?

UBP-HP Koalisyon hükümetinin kurulması üzerinden  altı (6) ay geçmesine rağmen bugün bir ulusal gazetede adeta SERDAR  DENKTAŞ’ı infaz eder gibi ve söz hakkı da tanınmadan bir haberin yayımlanması üzerine siyasal kulislerde UBP’nin Serdar Denktaş’ın adaylığından büyük rahatsızlık duyduğu konuşulmaya başlandı.

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