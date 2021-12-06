  • BIST 1.919,33
  • Altın 779.44844
  • Dolar 13.7237
  • Euro 15.4987
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKANorveç'te toplu Noel yemeğine katılan 120 kişide Omicron varyantına rastlandı

2021-2022 motorlu araçlar muayene tarihleri açıklandı

» »
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, 2021-2022 motorlu araçlar muayene çizelgesi uyarınca araçların plaka numaralarına göre muayene tarihlerini açıkladı.
2021-2022 motorlu araçlar muayene tarihleri açıklandı

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, 2021-2022 motorlu araçlar muayene çizelgesi uyarınca araçların plaka numaralarına göre muayene tarihlerini açıkladı.

Motorlu araçların 2021-2022 yılı muayene çizelgesi, değiştirilmiş şekliyle 1974 Motorlu Araçlar ve Yol Trafik Tüzüğü’nün 64. maddesi uyarınca, bakanlığa bağlı Trafik Dairesi Müdürlüğü Motorlu Araçlar Mukayyitliğince düzenlendi.

Çizelgedeki tüm araçların belirtilen tarihlerde Lefkoşa, Mağusa, Girne, Güzelyurt ve İskele’deki Polis Müdürlüklerine bağlı araç muayene merkezlerinde muayeneden geçirilmesi gerekiyor.

Seyrüsefer, muayene ve yurt dışı çıkış harçları Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı web sitesinden https://bub.gov.ct.tr/ online ödenebiliyor.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 2021-2022 motorlu araçlar muayene tarihleri açıklandı06 Aralık 2021 Pazartesi 11:27
  • Türkiye Cumhuriyeti Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve Ekonomi Ticaret Derneği, Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği’ni ziyaret etti06 Aralık 2021 Pazartesi 10:57
  • Topaloğlu: Çalışarak batıyoruz06 Aralık 2021 Pazartesi 10:51
  • Kritik gün geldi: Türkiye’ye yaptırım uygulayan ABD’nin kararı bekleniyor06 Aralık 2021 Pazartesi 10:39
  • Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Başkanı Mahmut Kanber’in PCR testi pozitif çıktı06 Aralık 2021 Pazartesi 10:08
  • Bugünden itibaren aşısız kabul edilerek Adapasları iptal edildi06 Aralık 2021 Pazartesi 09:40
  • Döviz Güne Nasıl Başladı?06 Aralık 2021 Pazartesi 09:39
  • Hava Bugün Nasıl Olacak?06 Aralık 2021 Pazartesi 09:33
  • Detay Gazetesi Bugün Ne Manşet Attı? (6 Aralık 2021)06 Aralık 2021 Pazartesi 09:32
  • Taner Ulutaş'tan mesajınız var.. 6 Aralık 2021 Pazartesi06 Aralık 2021 Pazartesi 08:30
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti