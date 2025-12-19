Merit Sosyal İşler Koordinatörlüğü projelerini basınla paylaştı

Merit International Sosyal İşler Koordinatörlüğü tarafından, 2025 yılı boyunca hayata geçirilen sosyal sorumluluk projelerinin kamuoyu ile paylaşıldığı yıl sonu basın toplantısı, yılbaşı yemeği konseptiyle düzenlendi.

Merit International Sosyal İşler Koordinatörlüğü tarafından, 2025 yılı boyunca hayata geçirilen sosyal sorumluluk projelerinin kamuoyu ile paylaşıldığı yıl sonu basın toplantısı, yılbaşı yemeği konseptiyle düzenlendi. Samimi ve sıcak bir atmosferde gerçekleşen organizasyona, basın mensupları ve Merit Otelleri yöneticileri katılım gösterdi.

Toplantıda konuşan Merit International Sosyal İşler Koordinatörü Mine Gürses, 2025 yılı içerisinde eğitim, çevre, spor ve dezavantajlı gruplara yönelik gerçekleştirilen tüm sosyal sorumluluk projeleri hakkında detaylı bilgilendirmelerde bulundu.

Gürses, Merit International olarak toplumsal faydayı merkeze alan projeleri hayata geçirmenin kurum kültürlerinin ayrılmaz bir parçası olduğunu vurguladı. Mine Gürses konuşmasında, “2025 yılı boyunca çocuklardan gençlere, eğitimden çevreye kadar pek çok farklı alanda toplumumuza dokunan projeler gerçekleştirdik.

Bu projeleri hayata geçirirken kamu kurumları, okullar ve sivil toplum kuruluşlarıyla güçlü iş birlikleri kurduk. 2026 yılında da aynı kararlılıkla çalışmalarımıza devam ederek topluma değer katmayı sürdüreceğiz.” ifadelerini kullandı. Basın toplantısında söz alan Sn. Reha Arar ise yaptığı konuşmada, Merit International’ın sosyal sorumluluk anlayışının uzun yıllara dayandığını belirterek, bu süreçte basının desteğinin son derece kıymetli olduğuna dikkat çekti.

Arar, basın mensuplarına gösterdikleri ilgi ve katkılar için teşekkür etti. Yılbaşı yemeği konseptiyle düzenlenen toplantı, yılın değerlendirilmesinin yanı sıra yeni yıl temennilerinin paylaşıldığı keyifli anlara sahne oldu. Organizasyon, Merit International’ın sosyal sorumluluk alanındaki sürdürülebilir yaklaşımını ve 2026 yılına yönelik hedeflerini bir kez daha ortaya koydu.