28. Devlet Fotoğraf Yarışması Sergisi 12 Aralık’ta

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi’nin düzenlediği 28.Devlet Fotoğraf Yarışması Sergisi’nin açılışı 12 Aralık Çarşamba günü saat 18.30’da yapılıyor.

Atatürk Kültür Merkezi’nde Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit tarafından yapılacak sergi açılışında, yarışmada ödül almaya hak kazananlara ödülleri de verilecek.

Kültür Dairesi’nden verilen bilgiye göre, seçici kurul üyeliklerini Türkiye’nin önde gelen fotoğraf sanatçıları Burak Şenbak, Çerkes Karadağ ile Prof. Oktay Çolak’ın yaptığı ve 52 katılımcının 710 fotoğraf ile katıldığı 28. Devlet Fotoğraf Yarışması’nın 5 Kasım tarihinde açıklanan sonuçlarına göre 26 katılımcının 68 eseri sergileme almıştı.

Seçici kurulun değerlendirmeleri sonucunda, 3 kategoride gerçekleştirilen 28. Devlet Fotoğraf Yarışması’nın Serbest (Siyah/Beyaz) kategorisindeki Başarı Ödülü Nilgün Ortaş’ın, Mansiyon ise Emel Sefer’in olmuştu.

Serbest (Renkli) kategorisindeki Başarı Ödülüne Alev Emre Gürsevve, Mansiyona da Ayla Merttürk layık görülmüştü.

Gölge ve Silüet kategorisindeki Başarı Ödülü ise, Emel Sefer’in, Mansiyon da Dolgun Dalgıçoğlu’nun olmuştu.

28. Devlet Fotoğraf Yarışması’nın Jüri Özel Ödülü Tevfik Ulual’ın, Kültür Dairesi Özel Ödülü Osman Yüksek’in ve Ziya Rızkı Özel Ödülü de Atilla Karaderi’nin olmuştu.

En fazla eseri sergilenmeye değer bulunan fotoğrafçı ödülünü almaya da toplam 7eseri sergileme alan Buket Özatay layık bulunmuştu.

Sergide ödüllü fotoğraflar ile birlikte seçici kurulun sergilemeye değer bulduğu Serbest (Siyah/Beyaz) kategorisinde 23, Serbest (Renkli) kategorisinde 24, Gölge ve Silüet kategorisinde ise 21 fotoğraf sergilenecek. Ayrıca bu yıl Kıbrıs Türk fotoğraf sanatına katkılarından ötürü Fotoğraf Sanatçısı Tevfik İleri de XXVIII. Devlet Fotoğraf Yarışması Sergisi’ne onur konuğu olacak ve sergide 3 eseri sergilenecek.