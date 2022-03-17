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3 Farklı Bölgede Yangın Çıktı

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2‘Si Girne, 1’i De Gaziveren’de 3 Yangın Meydana Geldi
3 Farklı Bölgede Yangın Çıktı

KKTC’de dün 2’si Girne, 1’i de Gaziveren’de olmak üzere 3 yangın meydana geldi.

Polis açıklamasına göre, saat 08:20 sıralarında, Karaoğlanoğlu’nda faaliyet gösteren bir araç kiralama şirketinin depo bölümünde faal durumdaki araç yıkama makinesinin kısa devre yapması sonucunda bir yangın meydana geldi. 

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın sonucunda bir adet araç yıkama makinesi, elektrik sayacı, alüminyum merdiven, 40 adet araç cam sileceği ve 4 metre karelik tavan kaplaması yanarak zarar gördü.

Girne’de Semih Sancar Caddesi üzerindeki bir işletmeye ait jeneratörün ise saat 15:00’de kısa devre yapması sonucunda çıkan ve itfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın sonucunda  bir adet 10 KW’lık jeneratör ve iki adet klima dış ünitesi tamamen yandı.

Gaziveren’de saat 14:00 sıralarında, Afrodit sitesinde bulunan Gürsel Alan’a ait ikametgahta  klimanın iç ünitesinde oluşan kısa devre sonucunda meydana gelen ve itfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın sonucunda ise bir adet klima iç ünitesi ve çek-yat koltuk tamamen yandı; 20 metre karelik alan ise çıkan dumandan islendi.

Yangınlarla ilgili soruşturma devam ediyor.

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