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364 sürücü rapor edildi

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3 sürücü tutuklanmış ve 46 araç ise trafikten men edildi
364 sürücü rapor edildi

 

25.04.2024 tarihinde, ülke genelinde Trafik Ekipleri tarafından gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucu; toplam 2313 araç sürücüsü kontrol edilmiş olup, çeşitli trafik suçlarından dolayı toplam 364 araç sürücüsü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 3 sürücü tutuklanmış ve 46 araç ise trafikten men edilmiştir.

 

Rapor Edilen Trafik Suçları İse;

140’ı yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 

22’si alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 

2’si sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak,

113’ü sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 

7’si emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 

15’i seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 

2’si sigortasız araç kullanmak,

1’i tehlikeli sürüş yapmak ve

62’si diğer trafik suçlarından oluşmaktadır.

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