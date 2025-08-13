4-10 Ağustos Trafik Raporu: 60 Kaza, 1 Ölü, 28 Yaralı

Bu süre zarfında KKTC genelinde toplam 60 trafik kazası meydana geldi. Kazaların 1’i ölümle, 20’si yaralanma ile, 39’u ise maddi hasarla sonuçlandı. Ölümle sonuçlanan kazada 1 kişi yaşamını yitirirken, yaralanmalı kazalarda 28 kişi yaralandı.
Kazaların başlıca sebepleri; süratli araç kullanmak (17), kavşakta durmamak (15), dikkatsiz sürüş (11), yakın takip (9) ve diğer etkenler (8) olarak sıralandı. Kazalar sonucu oluşan maddi hasar miktarı 2 milyon 186 bin 130 TL oldu. İlçelere göre dağılım ise şöyle:
Lefkoşa: 16
Gazimağusa: 12
Girne: 22
Güzelyurt: 2
İskele: 8
Denetimlerde 2.321 Sürücüye Yasal İşlem
Aynı tarihler arasında yapılan trafik denetimlerinde 14.712 araç sürücüsü kontrol edildi, 2.321 sürücü çeşitli trafik suçlarından rapor edildi.
Tespit edilen başlıca trafik suçları:
Sürat: 793
Mobil radar ile tespit edilen sürat: 207
Tehlikeli sürüş: 23
Dikkatsiz sürüş: 29
Seyrüsefer ruhsatsız araç: 284
Ehliyetsiz araç kullanmak: 12
Alkollü araç kullanmak: 120
Seyir halindeyken cep telefonu kullanmak: 35
Emniyet kemeri takmamak: 59
Trafik levha ve işaretlerine uymamak: 179
Trafik ışıklarına uymamak: 5
Muayenesiz araç: 93
Sigortasız araç: 67
“T” izinsiz yolcu taşıma: 17
“B” izinsiz özel eşya taşıma: 1
Cam filmi: 29
Koruyucu başlıksız motosiklet kullanmak: 10
Işık kurallarına uymamak/yetersiz ışık: 22
Diğer suçlar: 543
Denetimler kapsamında 298 araç trafikten men edildi, 5 sürücü tutuklandı.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.