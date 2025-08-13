  • BIST 10968.07
SON DAKİKAİsrail kabinesi, Gazze Şehri'nin işgalini onayladı

4-10 Ağustos Trafik Raporu: 60 Kaza, 1 Ölü, 28 Yaralı

Polis Genel Müdürlüğü, 4-10 Ağustos 2025 tarihlerini kapsayan trafik raporunu açıkladı.
Bu süre zarfında KKTC genelinde toplam 60 trafik kazası meydana geldi. Kazaların 1’i ölümle, 20’si yaralanma ile, 39’u ise maddi hasarla sonuçlandı. Ölümle sonuçlanan kazada 1 kişi yaşamını yitirirken, yaralanmalı kazalarda 28 kişi yaralandı.

Kazaların başlıca sebepleri; süratli araç kullanmak (17)kavşakta durmamak (15)dikkatsiz sürüş (11)yakın takip (9) ve diğer etkenler (8) olarak sıralandı. Kazalar sonucu oluşan maddi hasar miktarı 2 milyon 186 bin 130 TL oldu. İlçelere göre dağılım ise şöyle:

  • Lefkoşa: 16

  • Gazimağusa: 12

  • Girne: 22

  • Güzelyurt: 2

  • İskele: 8

Denetimlerde 2.321 Sürücüye Yasal İşlem
Aynı tarihler arasında yapılan trafik denetimlerinde 14.712 araç sürücüsü kontrol edildi, 2.321 sürücü çeşitli trafik suçlarından rapor edildi.

Tespit edilen başlıca trafik suçları:

  • Sürat: 793

  • Mobil radar ile tespit edilen sürat: 207

  • Tehlikeli sürüş: 23

  • Dikkatsiz sürüş: 29

  • Seyrüsefer ruhsatsız araç: 284

  • Ehliyetsiz araç kullanmak: 12

  • Alkollü araç kullanmak: 120

  • Seyir halindeyken cep telefonu kullanmak: 35

  • Emniyet kemeri takmamak: 59

  • Trafik levha ve işaretlerine uymamak: 179

  • Trafik ışıklarına uymamak: 5

  • Muayenesiz araç: 93

  • Sigortasız araç: 67

  • “T” izinsiz yolcu taşıma: 17

  • “B” izinsiz özel eşya taşıma: 1

  • Cam filmi: 29

  • Koruyucu başlıksız motosiklet kullanmak: 10

  • Işık kurallarına uymamak/yetersiz ışık: 22

  • Diğer suçlar: 543

    Denetimler kapsamında 298 araç trafikten men edildi5 sürücü tutuklandı.

     

