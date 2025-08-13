4-10 Ağustos Trafik Raporu: 60 Kaza, 1 Ölü, 28 Yaralı

Bu süre zarfında KKTC genelinde toplam 60 trafik kazası meydana geldi. Kazaların 1’i ölümle, 20’si yaralanma ile, 39’u ise maddi hasarla sonuçlandı. Ölümle sonuçlanan kazada 1 kişi yaşamını yitirirken, yaralanmalı kazalarda 28 kişi yaralandı.

Kazaların başlıca sebepleri; süratli araç kullanmak (17), kavşakta durmamak (15), dikkatsiz sürüş (11), yakın takip (9) ve diğer etkenler (8) olarak sıralandı. Kazalar sonucu oluşan maddi hasar miktarı 2 milyon 186 bin 130 TL oldu. İlçelere göre dağılım ise şöyle:

Lefkoşa: 16

Gazimağusa: 12

Girne: 22

Güzelyurt: 2

İskele: 8

Denetimlerde 2.321 Sürücüye Yasal İşlem

Aynı tarihler arasında yapılan trafik denetimlerinde 14.712 araç sürücüsü kontrol edildi, 2.321 sürücü çeşitli trafik suçlarından rapor edildi.

Tespit edilen başlıca trafik suçları: