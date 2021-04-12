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4 restoran personeli pozitif!

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Temel Reis Restoran'da 4 personelin covid19 test sonucu pozitif çıktı.
4 restoran personeli pozitif!

Gazimağusa'daki Temel Reis Restoran'da 4 personelin covid19 test sonucu pozitif çıktı. 

Duyuru şu şekilde:

Değerli Müşterilerimizin Dikkatine!

Dikkatle alınan tüm önlemlere rağmen 10/04/2021 tarihinde işletme olarak yaptırdığımız PCR test sonuçlarımızdan 4 (dört) kişinin sonucu pozitif çıkmıştır. Çalışmakta olan diğer tüm personelimizin test sonucu negatif çıkmıştır. 10/04/2021 tarihinde pozitif vaka bilgisinin bize ulaşmasının akabinde her iki şubenin de hizmeti tarafımızca durdurulmuş ve aynı gün içerisinde ozon ve dezenfekte işlemleri yapılmıştır. 11/04/2021 tarihinde Sağlık Bakanlığı yetkilisi ile yapılan görüşmeler sonucunda negatif sonuçlu personel ile şubelerimizin açılabileceği bilgisi verilmiş olmasına rağmen gerek çalışanlarımızın gerek siz değerli konuklarımızın sağlığını ön planda tuttuğumuz için şirketimiz tarafından 19/04/2021 tarihine kadar işletmemizin kapalı olmasına karar verilmiştir.

Saygılarımızla172074450_3884033154966843_5332202828534849317_n.jpg

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