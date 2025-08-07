65. Dönem Polis Okulu Yemin ve Mezuniyet Töreni yapılıyor

Temel eğitimlerini tamamlayan 187 polis adayı bugün düzenlenen "Yemin ve Mezuniyet Töreni"yle polis teşkilatı kadrosuna dahil oldu.

Cumhurbaşkanlığı Hizmet Binası, Mavi Salon’da yer alan yemin ve mezuniyet törenine, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü, bakanlar, milletvekilleri, Polis Genel Müdür Vekili Ali Adalıer, PGM’den yetkililer, kurum ve kuruluş temsilcileri ile mezun olan polis mensuplarının aileleri katıldı.

Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, polis adaylarının yemin etmesi ile başladı. 65. Dönem Polis Temel Eğitim Kursu birincisi polis memuru Burak Ateş mezunlar adına bir konuşma yaptı ve yaş kütüğüne plaket çaktı.

Etkinlik, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın kurs birincisi polis memuru Burak Ateş’e, kurs ikincisi Fatma Ağırtaş’a ve kurs üçüncüsü Çağın Alibey’e diploma ve ödüllerini vermesiyle devam etti.

Ardından tüm öğrencilerin diplomalarının verilmesine geçildi. Diplomaların verilmesi sonrasında, 65. Dönem Temel Eğitim Tanıtım videosu gösterimi yapıldı.

Tören, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Polis Okulu Müdürü Hüseyin Kadir Çete’nin konuşmalarıyla son bulacak.