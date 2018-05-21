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Adalıer: “Belediye halk ile yeniden barışacak”

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CTP Mağusa Belediye Başkan adayı Erol Adalıer ve Belediye Meclis üyesi adayları geleneksel Suriçi yürüyüşünü gerçekleştirdi. 
Adalıer: “Belediye halk ile yeniden barışacak”

CTP’den yapılan açıklamaya göre, Başbakan Tufan Erhürman, eski Başbakan Ferdi Sabit Soyer, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, Gazimağusa milletvekili Asım Akansoy ve İlçe Başkanı Oktay Kayalp’ın da katılımıyla gerçekleştirilen gezide, Adalıer ve ekibi Mağusalıların ve Suriçi esnafının yoğun destek ve ilgisiyle karşılandı. 
Halkın sorunlarını ve beklentilerini dinleyen Adalıer, halk ile belediyenin barışması gerektiğini vurguldı. Adalıer, “Mağusa Belediyesi itibarını yeniden kazanacak. Belediye ve halk yeniden barışacak” dedi. 

“BÖLGELERE GÖRE PROJELER GELİŞTİRİYORUZ”

Yürüyüşün ardından Adalıer ve ekibi, Şahali ve Kayalp ile birlikte Maraş bölgesini ziyaret etti. 
Halkla sohbet eden Adalıer, her bölgenin ihtiyaçlarının ayrı olduğunu ve bölgelere göre projeler geliştirdiklerini belirtti. Gerçekleştirilecek tüm projelerin ihtiyaçlara ve günün şartlarına göre güncelleneceğini söyleyen Adalıer, Maraş’ın ihtiyaçlarını ve sorunlarını bildiklerini, bu ihtiyaç ve sorunları doğrudan bu bölgedeki insanlarla yaptıkları görüşmelerde tespit ettiklerini ve bu ihtiyaçlara cevap verecek projeler geliştirdiklerini ifade etti.

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