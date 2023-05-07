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AFAD: 6 Şubat-6 Mayıs arasında 33 bin 77 deprem meydana geldi

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Kahramanmaraş'ta 6 Şubat tarihinde meydana gelen depremler sonrası AFAD'dan dikkat çeken bir rapor geldi. Yayınlanan raporda büyük depremlerin yaşandığı bölgede 6 Şubat-6 Mayıs arasında 33 bin 77 depremin meydana geldiği bildirildi.
AFAD: 6 Şubat-6 Mayıs arasında 33 bin 77 deprem meydana geldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 6 Şubat-6 Mayıs tarihlerinde 33 bin 77 deprem meydana geldiğini bildirdi.

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "6 Şubat Kahramanmaraş Pazarcık 7,7 ve Elbistan 7,6 depremlerinden sonra 6 Şubat-6 Mayıs tarihleri arasında 33 bin 77 deprem meydana gelmiştir." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Türkiye ve yakın çevresindeki deprem aktivitesinin AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından 7 gün 24 saat izlendiği belirtildi.

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