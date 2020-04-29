Afrika’da kaynaklar koronavirüsle mücadeleye aktarıldı, çocuk felci aşıları durduruldu

Afrika’da sağlık kaynaklarının koronavirüs salgınıyla mücadeleye aktarılması nedeniyle çocuk felci aşıları durduruldu.

Bu nedenle aşı yapılamayacak çocukların sayısı 12 milyona kadar çıkabilir.

Dünya Sağlık Örgütü Afrika Çocuk Felci Birimi Başkanı Dr. Pascal Mkanda, yeni çocuk felci salgınlarının gerçekleşmemesi için aşıların devam etmesi gerektiğini fakat en iyi ihtimalle 2020’nin ikinci yarısına kadar aşıların durdurulduğunu söyledi:

“Almamız gereken bu zor kararın yeni çocuk felci salgınlarını engellemede önemli bir etkisi olacak.

“Zamanında aşı yapamayacağımız için yeni çocuk felci salgınları ortaya çıkacak.”

Mkanda, bu kararı almalarının bir diğer nedeninin de çocuk felci aşılarının yapılması sırasında koronavirüsün yayılma ihtimali olduğunu ekledi.