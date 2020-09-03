Ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandı

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ağustosta aylık bazda yüzde 0.86, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 2.35 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 11.77, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 11.53 oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, ağustos ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 11.27, yurt içi üretici fiyatları yüzde 6.71 arttı.
Aylık bazda TÜFE yüzde 0.86, Yİ-ÜFE yüzde 2,35 artış gösterdi. TÜFE, ağustosta geçen yılın aralık ayına göre yüzde 7.29, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11.77 yükseldi.
Yİ-ÜFE ise Aralık 2019'a göre yüzde 10.52, geçen yılın ağustos ayına göre yüzde 11.53 arttı.
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