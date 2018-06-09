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Akademi Sanat Derneği 10.yılını kutladı

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Kültür-sanat dalında ülke genelinde bir çok başarılı işe imza atan, bünyesinden bir çok sanatçı yetiştiren Akademi Sanat Derneği, dün akşam 10. Kuruluş yıldönümünü geniş katılımlı bir etkinlikle kutladı.
Akademi Sanat Derneği 10.yılını kutladı

Saygı duruşu ve İstiklal marşının okunmasının ardından büyük alkışlar arasında kürsüye konuşma yapmak için davet edilen dernek başkanı Gencay Eroğlu dakikalarca ayakta alkışlanırken, duygusal anlar da yaşandı.

Demokrat Parti Lefkoşa Belediye Başkan adayı ve Akademi Sanat Derneği başkanı Gencay Eroğlu etkinlikte yaptığı konuşmaya ‘derneğimizin vefakar ve cefakar üyeleri, hepinizi saygıyla selamlıyorum, hoş geldiniz” diyerek başladı.
Bütün bir yıl boyunca çok çalışarak eserler ortaya çıkaran çocuklar ve gençlerin, bu etkinlikle emeklerinin karşılığını alacak olmalarından son derece mutlu olduğunu belirten Gencay Eroğlu “bize güvendiniz, çocuklarınızı bize emanet ettiniz. Bizler de onların çalışma arzusunu, yeteneklerini en iyi şekilde kullanmalarında yol gösterici olduk. Çok teşekkür ederim” dedi.

Yaklaşık 25 yıldır kültür sanat dalında ülkeye hizmet vermekten onur duyduğunu anlatan Gencay Eroğlu, Akademi Sanat Derneği’nde hale görev yağan ve geçmişte yol yapmış eğitmenlere teşekkürü bir borç bildiğini söyledi.
“10 yıl önce Öğretmen Akademisinde bir grup insanla yola çıktık. O zaman akademide böyle bir oluşum yoktu. Biz birkaç idealist insan, hem ülke içi hem de ülke dışındaki faaliyetlerde gençlerimizin boy göstermesi için bu derneği kurduk” diye kısaca derneğin oluşumunu da anlatan Gencay Eroğlu “işte yine bir yılın sonunda, çocuklar ve gençlerimizin emeklerini bale olsun, modern dans olsun, folklor olsun hep beraber izleyeceğiz. Bu biz eğitmenlere büyük onur ve gurur vermektedir” ifadelerini kullandı.

Ülke genelinde faaliyet gösteren derneğe dışarıdan katkı veren bir çok eğitmen ve öğretmen olduğunu da sözlerine ekleyen Gencay Eroğlu “Beyarmudu’ndan, Yeşilırmak’a bir çok bölgemizden katkı verenlere selam olsun. Onların sayesinde bu günlere geldik, yolumuza hep birlikte devam edeceğiz” dedi.

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