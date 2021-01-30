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Akansoy:''Tatar Kıbrıslı Türklerin haklarını gözetmiyor''

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     “Cumhurbaşkanlığı da bir gün gerçeklerle elbette yüzleşecektir” diyen Asım Akansoy, BMGK’nin ‘kendi’ kararlarına bağlı hareket etmek zorunda olduğunu vurguladı. 
Akansoy:''Tatar Kıbrıslı Türklerin haklarını gözetmiyor''

 CTP Mağusa Milletvekili Asım Akansoy, KKTC Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan “BM Genel Sekreteri’nin İyi Niyet Misyonu ve BM Barış Gücü Operasyonları raporlarını onayladığı karar, raporlarla çelişmektedir” başlıklı açıklamayla ilgili, bir paylaşım yaparak, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı eleştirdi.

     “Cumhurbaşkanlığı da bir gün gerçeklerle elbette yüzleşecektir” diyen Asım Akansoy, BMGK’nin ‘kendi’ kararlarına bağlı hareket etmek zorunda olduğunu vurguladı. 

   Asım Akansoy, sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

  “Cumhurbaşkanlığı da bir gün gerçeklerle elbette yüzleşecektir. BMGK elbette ‘kendi’ kararlarına bağlı hareket etmek zorundadır.

  Bunu bilmek dört işlemi bilmek gibi bir şeydir. İki taraf anlaşırsa BM Genel Sekreteri farklı bir karar alma gücünde değildir. BMGS, Güvenlik Konseyine götürebilir tabii önerileri. Götürmeyecek mi? Yarın 5’li toplantıda Sayın Ersin Tatar, ‘İki ayrı devlet için Kıbrıs Cumhuriyeti bizi tanısın’ dediğinde de not edilecek ve götürülecek. Ama ardından Güvenlik Konseyi kararlarına aykırı hareket edildiği de bir şekilde not edilecek, kullanılacak. Kullanmak isteyen yok mu? Çok!

   ‘Ben yaparım olur’ mantığını Kıbrıs sorununda da izliyoruz. Sayın Tatar ve çevresi istiyor diye olacak sanılıyor. Büyük yanılgı ve zaman kaybı.  Kıbrıs tarihinden uzaklaşılması ve ideolojik yanılgıları gerçeği değiştirmez.

   Şu anda Sayın Tatar sürdürdüğü siyaset ile Kıbrıslı Türklerin çıkarını gözetmemekte, kendisi sadece Ankara’nın iç ve dış politik enstrümanı haline gelmiş bulunmaktadır.

    Gayrı resmi 5’li toplantı günün sonunda büyük itibar sorunu yaşayan ve çelişkileri ile bize büyük zaman kaybettiren Anastasiadis’in başarı hanesine yazılacaktır. İyi uykular…”

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