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AKEL: Grivas ve EOKA B özlemcilerine asla geçit vermeyeceğiz

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“EOKA B” “ENOSİS” EOKA B Tekrar Vur” "EOKA Tekrar Kıbrıs'ın Dağlarında" gibi sloganları yazıldı!
AKEL: Grivas ve EOKA B özlemcilerine asla geçit vermeyeceğiz

İşte AKEL tarafından yapılan açıklama;

Faşizme Geçit Yok!

1974 Darbesi’ne karşı direnen ve demokrasiyi savunan Kostas Papakostas'ın anısına Laçya Belediye Tiyatrosu’nda gerçekleştirilecek etkinliğin arifesinde faşistler tiyatro salonunun etrafına “EOKA B” “ENOSİS” EOKA B Tekrar Vur” "EOKA Tekrar Kıbrıs'ın Dağlarında" gibi sloganlar yazdılar.

Kıbrıs’a ve Kıbrıslırum-Kıbrıslıtürk halkımızın tümüne karşı 1974'te işlenen çifte cinayetin birinci ayağını teşkil eden hain Darbe’yi yapanların siyasi takipçilerinin bu yaptıklarıyla da Kıbrıs Demokratik Direniş Derneği tarafından düzenlenen etkinlikten rahatsız oldukları açıkça görülmektedir.

Demokrasi direnişçileri 1974’te darbecilerin namlularından korkmadı. Demokrasi ve özgürlüğü savunmak için canlarını bile feda ettiler. Neofaşistler bu tür eylemleriyle irademizi sarsabileceklerini sanıyorlarsa yanılıyorlar.

Grivas ve EOKA B özlemcilerine asla geçit vermeyeceğiz.

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