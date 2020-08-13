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Akıncı: "AB vatandaşlarının geçişlerinin engellenmesi kabul edilemez”

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Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Yeşil Hat Tüzüğü çiğnenerek AB vatandaşlarının KKTC’ye geçişlerinin engellenmesinin kabul edilebilecek bir durum olmadığını söyledi.
Akıncı: "AB vatandaşlarının geçişlerinin engellenmesi kabul edilemez”

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Yeşil Hat Tüzüğü çiğnenerek AB vatandaşlarının KKTC’ye geçişlerinin engellenmesinin kabul edilebilecek bir durum olmadığını söyledi.

Akıncı, Kıbrıs Türk Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliği (KITSAB) Başkanı Orhan Tolun ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, KITSAB Başkanı Orhan Tolun ve beraberindekiler görüşmede, Avrupa Birliği (AB) üyesi ülke vatandaşlarının sınır kapılarından Kuzey Kıbrıs’a geçişlerinde yaşanan sıkıntılarla ilgili Cumhurbaşkanı Akıncı’ya bilgi verdi.

Cumhurbaşkanı Akıncı’nın her zaman kendilerine destek olduğunu belirten Tolun, geçişlerle ilgili yaşanan sıkıntıların aşılmasına yönelik görüş alışverişinde bulunduklarını söyledi.  

AKINCI: “TÜZÜĞÜN ÇİĞNENMESİ KABUL EDİLEBİLECEK BİR DURUM DEĞİL”

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Yeşil Hat Tüzüğü çiğnenmek suretiyle AB vatandaşlarının geçişlerinin engellenmesinin kabul edilebilecek bir durum olmadığını belirtti. Bu konuyu gerek AB, gerek BM nezdinde ele almaya devam edeceklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Akıncı, aynı şekilde Cumhurbaşkanlığı yetkililerinin Rum yönetimi liderliğinin yetkilileri ile de konuyu sürekli olarak görüştüklerini ve sorunu aşmaya çalıştıklarını kaydetti. 

Cumhurbaşkanı Akıncı, ayrıca uzun zamandır kapalı bulunan Lokmacı geçiş noktasının da açılabilmesi için girişimlerini sürdüreceğini söyledi. 

Görüşmede, Cumhurbaşkanı Ekonomi Danışmanı Ömer Gökçekuş da yer aldı. 

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