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Almanya ve Rusya’dan Kuzey Akım 2 yaptırımlarına tepki

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Almanya Başbakanı Merkel, ABD'nin Kuzey Akım 2 projesine yaptırımları konusunda geri adım atmayacaklarını söylerken Rusya Washington'ı "Avrupa'daki yapay egemenliğini sürdürmeye çalışmak ve hukuk ihlaliyle" suçladı.
Almanya ve Rusya’dan Kuzey Akım 2 yaptırımlarına tepki

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Rus doğalgazını Avrupa'ya taşıması öngörülen Kuzey Akım 2 boru hattı projesine yaptırımları da içeren yasa tasarısının ABD Kongresi'nde kabul edilmesine tepki gösterdi. Konuyla ilgili olarak mecliste bir milletvekilinin sorusunu yanıtlayan Merkel, ülkelerin kendi egemenlik alanları dışındaki bölgelere yönelik yaptırımlarına karşı olduklarını vurguladı.

Geri adım atma niyetleri olmadığını, ancak karşı yaptırımların da söz konusu olmadığını belirten Merkel, "Görüşmeler yapılmasından başka bir seçenek görmüyorum. Ama, sınırötesi yaptırım uygulamasını onaylamadığımızı, bu yaptırımların etkili olmadığını söyleyeceğimiz çok kararlı görüşmelerden bahsediyorum" şeklinde konuştu. Merkel, Kuzey Akım 2 projesinin nasıl ilerleyeceğine bakılacağını da sözlerine ekledi.

Rusya: Uluslararası hukukun ihlali

Kuzey Akım 2 projesinde yer alan şirketlere yaptırım uygulanmasına ilişkin olarak Rusya'dan daha sert bir tepki geldi. Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov yaptırımları "Uluslararası hukukun doğrudan ihlali ve adil olmayan rekabetin bir örneği" olarak nitelendirdi. ABD'nin Avrupa'yı Rus doğalgazından daha pahalı olan Amerikan gazını satın almaya zorladığını savunan Kremlin sözcüsü, Washington'u "Avrupa piyasasındaki yapay egemenliğini" sürdürmeye çalışmakla suçladı. Peskov, projenin başarılı bir şekilde tamamlanacağına inandığını da sözlerine ekledi.

Trump'ın imzalaması gerekiyor

ABD Temsilciler Meclisi'nin ardından dün Senato'da kabul edilen Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası'nda (NDAA) yapılan değişiklikler, Rus doğalgazını Karadeniz üzerinden Türkiye'ye taşıyacak Türk Akım'ın yanı sıra Kuzey Akım 2 boru hattı projesine de yaptırımlar öngörüyor. Kuzey Akım 2 ile Rus doğalgazının Baltık Denizi üzerinden Almanya’ya taşınması planlanıyor.

ABD, Türk Akım ve Kuzey Akım 2 boru hatlarının Avrupa'yı Rus enerjisine bağımlı hale getireceğini ve ulusal güvenliğe tehdit oluşturduğunu savunuyor.

ABD Kongresi'nde kabul edilen tasarının Başkan Donald Trump tarafından imzalanmasının ardından, Kuzey Akım 2 projesinde yer alan şirketlere yaptırımlar uygulanabilecek.

Proje kapsamında şimdiye kadar Baltık Denizi'ne 2 bin 100 kilometre uzunluğunda boru döşendiği, doğalgazın Almanya’ya taşınabilmesi için 300 kilometrelik bölümün eksik olduğu belirtiliyor. Danimarka'dan gereken izinlerin alınmasının ardından eksik kalan bölümlerin tamamlanması ve boru hattının 2020 yılı içinde faaliyete geçmesi hedefleniyor.

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