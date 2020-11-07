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Altın Fiyatları Bugün Ne Kadar, Kaç Para?

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Altın fiyatları ile ilgili son dakika haberleri, anlık değişimler küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Ağustos ayında zirve rakamları gören altın, Kasım ayında da hareketliliğini sürdürüyor.
Altın Fiyatları Bugün Ne Kadar, Kaç Para?

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA – GRAM ALTIN NE KADAR, KAÇ PARA?

'Çeyrek, yarım, cumhuriyet ve gram altın fiyatı bugün ne kadar oldu?' sorusunun cevabı canlı olarak takip ediliyor.

 

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 482,31

SATIŞ: 500,96

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.549,40

SATIŞ: 3.580,90

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.566,00

SATIŞ: 3.620,00

TAM ALTIN

ALIŞ: 3.434,19

SATIŞ: 3.504,55

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.732,00

SATIŞ: 1.751,60

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 866,00

SATIŞ: 875,80

GRAM ALTIN

ALIŞ: 534,71

SATIŞ: 534,82

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