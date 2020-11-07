Altın Fiyatları Bugün Ne Kadar, Kaç Para?

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA – GRAM ALTIN NE KADAR, KAÇ PARA?
'Çeyrek, yarım, cumhuriyet ve gram altın fiyatı bugün ne kadar oldu?' sorusunun cevabı canlı olarak takip ediliyor.
22 AYAR BİLEZİK
ALIŞ: 482,31
SATIŞ: 500,96
ATA ALTIN
ALIŞ: 3.549,40
SATIŞ: 3.580,90
CUMHURİYET ALTINI
ALIŞ: 3.566,00
SATIŞ: 3.620,00
TAM ALTIN
ALIŞ: 3.434,19
SATIŞ: 3.504,55
YARIM ALTIN
ALIŞ: 1.732,00
SATIŞ: 1.751,60
ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 866,00
SATIŞ: 875,80
GRAM ALTIN
ALIŞ: 534,71
SATIŞ: 534,82
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