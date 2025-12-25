CTP Merkez Yönetim Kurulu’nda görev dağılımı yapıldı

CTP Genel Merkezi’nde yapılan toplantıda, partinin önümüzdeki döneme ilişkin siyasal, örgütsel ve toplumsal hedefleri doğrultusunda MYK üyelerinin sorumluluk alanları belirlendi. Yapılan görev dağılımıyla birlikte CTP’nin örgütlenme yapısı, mali işleyişi, dış ilişkileri, yerel yönetimler, eğitim, hukuk, basın-yayın ve üretim odaklı çalışmalarının daha koordineli, etkin ve bütünlüklü bir şekilde yürütülmesi amaçlanıyor.
Parti Meclisi’nde Mehmet Kale Kişi’nin Genel Sekreter olarak belirlendiği CTP’de, yeni oluşan Merkez Yönetim Kurulu’nun görev dağılımı şu şekilde oldu:
Örgüt Sekreteri: Koral Aşam
Mali Sekreter: Murat Şenkul
Dış İlişkiler Sekreteri: Fikri Toros
Sivil Toplum Örgütleri ile İlişkiler Sekreteri: Filiz Besim
Yerel Yönetimler Sekreteri: Hasan Öztaş
Eğitim Sekreteri: Feriha Tel
Basın, Yayın ve Propaganda Sekreteri: Ürün Solyalı
Hukuk İşlerinden Sorumlu Üye: Fazilet Özdenefe
Üretim ve Bölgesel Kalkınmadan Sorumlu Üye: Fide Kürşat
Yeni dönemde, erken seçim çalışmaları ile hükümet hazırlıkları parti bünyesinde yoğun biçimde yürütülecek.
