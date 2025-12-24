Güney Kıbrıs’ta asgari ücrete 88 euro artış

Güney Kıbrıs’ta yeni asgari ücret, 88 euroluk artış bin 88 euro olarak belirlendi.

Politis gazetesi “Asgari Ücrete 88 Euro Artış Yapılması Ortalığı Ateşe Verdi” başlığıyla manşete taşıdığı haberinde, asgari ücrete yapılan yüzde 8,8’lik artışın kimseyi memnun etmediğini; işveren tarafının yapılan artışı “abartılı” bulduğunu, sendikaların ise düşük maaşla çalışan kesime daha büyük bir artış yapılması gerektiğini savunduğunu yazdı.

Gazete, sendikaların hükümeti işveren dostu olmakla suçladığını ve bu rakamın neye göre belirlendiği konusunda açıklama talebinde bulunduğunu kaydetti.

Haberde, sendikaların bu karar karşısında nasıl hareket edileceğini belirlemek için koordine olacakları ifade edildi.

Güney Kıbrıs’ta 1088 euroluk asgari ücret, 6 aydan fazla kesintisiz şekilde çalışmak koşuluyla veriliyor. 6 aydan kısa süreli çalışanlar için asgari ücret, 979 euro (artış yapılmadan önce 900 euro) olarak uygulanıyor.