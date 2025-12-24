  • BIST 11374.17
  • Altın 6175.295
  • Dolar 42.8429
  • Euro 50.656
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKAAzerbaycanlı jüri üyesinin, Ermeni yarışmacıya tam puan verip sarılması tartışma yarattı

Güney Kıbrıs’ta asgari ücrete 88 euro artış

» »
Güney Kıbrıs’ta yeni asgari ücret, 88 euroluk artış bin 88 euro olarak belirlendi.
Güney Kıbrıs’ta asgari ücrete 88 euro artış

Politis gazetesi “Asgari Ücrete 88 Euro Artış Yapılması Ortalığı Ateşe Verdi” başlığıyla manşete taşıdığı haberinde, asgari ücrete yapılan yüzde 8,8’lik artışın kimseyi memnun etmediğini; işveren tarafının yapılan artışı “abartılı” bulduğunu, sendikaların ise düşük maaşla çalışan kesime daha büyük bir artış yapılması gerektiğini savunduğunu yazdı.

Gazete, sendikaların hükümeti işveren dostu olmakla suçladığını ve bu rakamın neye göre belirlendiği konusunda açıklama talebinde bulunduğunu kaydetti.

Haberde, sendikaların bu karar karşısında nasıl hareket edileceğini belirlemek için koordine olacakları ifade edildi.

Güney Kıbrıs’ta 1088 euroluk asgari ücret, 6 aydan fazla kesintisiz şekilde çalışmak koşuluyla veriliyor. 6 aydan kısa süreli çalışanlar için asgari ücret, 979 euro (artış yapılmadan önce 900 euro) olarak uygulanıyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Nilden Bektaş Erhürman, Bülent Ecevit Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret etti23 Aralık 2025 Salı 09:14
  • “Kızılay ile Kış Sabahları Isınıyor” projesi hayata geçirildi23 Aralık 2025 Salı 09:12
  • Alayköy ve Metehan bölgesinde 11.00–13.00 saatleri arasında elektrik kesintisi23 Aralık 2025 Salı 09:11
  • Hava cumaya kadar yağmurlu olacak23 Aralık 2025 Salı 09:10
  • Halil Falyalı cinayetinde Yargıtay kararı: Cezalar onandı, beraatlar bozuldu22 Aralık 2025 Pazartesi 23:05
  • DAÜ VYK Başkanı Şemi Bora , İşte yeni VYK üyeleri22 Aralık 2025 Pazartesi 20:14
  • Erhürman, Bülent Ecevit Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret etti22 Aralık 2025 Pazartesi 20:10
  • 8 yangında 8 milyona yakın maddi hasar oluştu22 Aralık 2025 Pazartesi 17:18
  • Değirmenlik-Girne dağ yolunun bir bölümü bugün 12.00-13.00 saatleri arasında trafiğe kapatılacak22 Aralık 2025 Pazartesi 13:43
  • Gazeteciler Birliği: BRTK'nın ilan ettiği münhal iptal edilmeli22 Aralık 2025 Pazartesi 13:42
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti