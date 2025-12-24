Sıla Usar İncirli: “Hükümet DAÜ Yasası’nı hiçe sayıyor, bu ısrarlı bir hukuksuzluktur”

CTP Genel Başkanı ve Lefkoşa Milletvekili Sıla Usar İncirli, hükümetin Doğu Akdeniz Üniversitesi Kuruluş Yasası’nı yok sayarak Vakıf Yöneticiler Kurulu ile ilgili aldığı kararları sert sözlerle eleştirdi.

İncirli yaptığı açıklamada, yasanın açık hükümlerine rağmen alınan kararların “keyfi yönetim anlayışının ve ‘biz yaparız, olur’ zihniyetinin geldiği vahim noktayı gösterdiğini” belirtti. Aynı konuda kısa süre içinde ikinci kez benzer bir karar alınmasının basit bir hata olarak görülemeyeceğini vurgulayan İncirli, bunun “ısrarlı bir hukuksuzluk” olduğunu ifade etti.

Sorunun yalnızca yanlış kararlar olmadığını dile getiren İncirli, esas problemin hukukun bilinçli şekilde yok sayılması olduğunu söyledi. Anayasa ve yasaların tanınmadığı bir yönetim anlayışının devlet kurumlarını zayıflattığını, kamusal güveni yok ettiğini ve bunun bedelinin topluma ödettirildiğini belirten İncirli, bu duruma rıza gösterilemeyeceğini kaydetti.

“Devlet keyfiyetle değil, hukukla ve iyi idare ilkeleriyle yönetilir” diyen İncirli, CTP iktidarında hukukun üstünlüğünün yeniden tesis edileceğini, kurumların liyakat ve şeffaflık esasına göre yönetileceğini vurguladı.