Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Çevre Koruma Dairesi tarafından verilmiş olan müzik izinlerinin yeni yıl öncesi de geçerli olacağı belirtildi.
Yılbaşı akşamı için ek izne gerek kalmaksızın müzik izinleri geçerli olacak

Çevre Koruma Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, daha önce izin almış müzikli eğlence yerleri, izinlerinde belirtilen koşullara uymak kaydıyla 28 Aralık’tan 30 Aralık tarihine kadar üç gün boyunca, Daire’den herhangi bir ek izin almaksızın mevcut müzik izin belgelerinde çarşamba günü için geçerli olan izin koşullarına göre müzik yayını yapabilecek.

Müzik yayını yapacak olan işletmelerin öncelikle Çevre Koruma Dairesi’nden önceden alınmış ve süresi dolmamış olan müzik izin belgesine sahip olmaları gerekiyor.

Çevre Koruma Dairesinden alınmış geçerli bir müzik izni olmadan veya müzik izni koşullarına aykırı olacak şekilde müzik yayını yapan işletmelere 18/2012 sayılı Çevre Yasası kapsamında yasal yaptırım uygulanacak.

