Altın Fiyatları Yine Hareketlendi (17 Kasım 2020 Salı)

En çok tercih edilen yatırım araçlarından biri olan altın fiyatları canlı rakamlar araştırılmaya başlandı. Ani yükselen ya da ani düşen alış ve satış fiyatları nedeniyle ekonominin merkezinde yer alırken tam bu noktada da önem kazanıyor.

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 424,70

SATIŞ: 441,13

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.132,50

SATIŞ: 3.156,20

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.122,00

SATIŞ: 3.169,00

TAM ALTIN

ALIŞ: 3.011,44

SATIŞ: 3.070,90

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.525,10

SATIŞ: 1.547,30

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 762,60

SATIŞ: 776,00

GRAM ALTIN

ALIŞ: 468,58

SATIŞ: 468,82