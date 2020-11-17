Altın Fiyatları Yine Hareketlendi (17 Kasım 2020 Salı)

En çok tercih edilen yatırım araçlarından biri olan altın fiyatları canlı rakamlar araştırılmaya başlandı. Ani yükselen ya da ani düşen alış ve satış fiyatları nedeniyle ekonominin merkezinde yer alırken tam bu noktada da önem kazanıyor.
22 AYAR BİLEZİK
ALIŞ: 424,70
SATIŞ: 441,13
ATA ALTIN
ALIŞ: 3.132,50
SATIŞ: 3.156,20
CUMHURİYET ALTINI
ALIŞ: 3.122,00
SATIŞ: 3.169,00
TAM ALTIN
ALIŞ: 3.011,44
SATIŞ: 3.070,90
YARIM ALTIN
ALIŞ: 1.525,10
SATIŞ: 1.547,30
ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 762,60
SATIŞ: 776,00
GRAM ALTIN
ALIŞ: 468,58
SATIŞ: 468,82
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