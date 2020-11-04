Altın Piyasası Hareketlendi (04 Kasım 2020 Çarşamba)

Dünya genelinde son dönemin gözde yatırım aracı haline gelen altında fiyatlar yatırımcısına kazandırmaya devam ediyor. Çeyrek altın fiyatı 847 lira seviyesinde bulunuyor. Altının bu kadar değer kazanmasında güvenli liman olarak görülmesi büyük rol oynuyor

Son haftalarda ekonomik gelişmeler, pandemide ikinci dalga ve ülkeler arası ticari gerilimler gibi birçok etken ile yükselişte olan altın fiyatları, vatandaşların da ilgi odağı olmayı sürdürüyor. Serbest piyasada gram altın fiyatı 515 lira seviyesinde bulunuyor.

ALTIN FİYATLARI 4 KASIM

Gram altın: 515 lira

Çeyrek altın: 847 lira

Yarım altın: 1.698 lira

Cumhuriyet altını: 3.380 lira

ALTI AYLIK GETİRİDE ZİRVE ALTININ

Altı aylık değerlendirmeye göre külçe altın; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %37,60, TÜFE ile indirgendiğinde ise %40,89 oranında yatırımcısına en yüksek kazancı sağlayan yatırım aracı oldu. Aynı dönemde BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %14,09, TÜFE ile indirgendiğinde ise %12,04 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.