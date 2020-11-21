Altın Piyasasında Son Durum (21 Kasım 2020 Cumartesi)

Koronavirüs aşısı ile ilgili yaşanana iyi yönlü gelişmeler sonrası bu yatırım aracının yukarı yönlü grafiği tersine dönerken kritik sınırdan giderek uzaklaşan altın fiyatları vatandaşların araştırma konusu haline geliyor. Peki, 22 Ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar?
22 AYAR BİLEZİK
ALIŞ: 411,27
SATIŞ: 427,17
ATA ALTIN
ALIŞ: 3.033,30
SATIŞ: 3.083,40
CUMHURİYET ALTINI
ALIŞ: 3.017,00
SATIŞ: 3.062,00
TAM ALTIN
ALIŞ: 2.911,47
SATIŞ: 2.970,96
YARIM ALTIN
ALIŞ: 1.476,90
SATIŞ: 1.512,10
ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 738,50
SATIŞ: 758,30
GRAM ALTIN
ALIŞ: 453,30
SATIŞ: 453,41
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