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Altın Piyasasında Son Durum (21 Kasım 2020 Cumartesi)

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Sarı metalin ani düşüş yaşamasıyla beraber binlerce yatırımcı gün içerisindeki bu gelişmeleri yakından takip etmeye başladı
Altın Piyasasında Son Durum (21 Kasım 2020 Cumartesi)

Koronavirüs aşısı ile ilgili yaşanana iyi yönlü gelişmeler sonrası bu yatırım aracının yukarı yönlü grafiği tersine dönerken kritik sınırdan giderek uzaklaşan altın fiyatları vatandaşların araştırma konusu haline geliyor. Peki, 22 Ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar?

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 411,27

SATIŞ: 427,17

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.033,30

SATIŞ: 3.083,40

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.017,00

SATIŞ: 3.062,00

TAM ALTIN

ALIŞ: 2.911,47

SATIŞ: 2.970,96

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.476,90

SATIŞ: 1.512,10

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 738,50

SATIŞ: 758,30

GRAM ALTIN

ALIŞ: 453,30

SATIŞ: 453,41

 

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