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Altın Piyasasında Son Durum (4 Aralık 2020 Cuma)

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4 Aralık haftanın son işlem gününde altın fiyatları merak ediliyor. Çeyrek altın, gram altın fiyatlarındaki yükseliş devam ederken yatırımcısına kazandırmaya devam ediyor.
Altın Piyasasında Son Durum (4 Aralık 2020 Cuma)

Altın fiyatları ne kadar? sorusu 4 Aralık Cuma günü yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Kapalıçarşı güncel 24 ayar külçe altının gram fiyatı 465,21 liradan, cumhuriyet altın fiyatları ise 3.016,18 liradan işlem görüyor. İşte, 4 Aralık 2020 canlı altın fiyatları...

GRAM ALTIN FİYATI

463,05

465,21

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI

462,48

462,61

ALTIN/ONS ($) FİYATI

1.840,75

1.841,37

ÇEYREK ALTIN FİYATI

739,87

756,20

YARIM ALTIN FİYATI

1.475,32

1.512,72

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

2.959,90

3.016,18

ATA ALTIN FİYATI

3.048,33

3.125,29

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

419,06

435,26

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