Altın Piyasasında Son Durum (4 Aralık 2020 Cuma)

Altın fiyatları ne kadar? sorusu 4 Aralık Cuma günü yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Kapalıçarşı güncel 24 ayar külçe altının gram fiyatı 465,21 liradan, cumhuriyet altın fiyatları ise 3.016,18 liradan işlem görüyor. İşte, 4 Aralık 2020 canlı altın fiyatları...
GRAM ALTIN FİYATI
463,05
465,21
SPOT ALTIN TL/GR FİYATI
462,48
462,61
ALTIN/ONS ($) FİYATI
1.840,75
1.841,37
ÇEYREK ALTIN FİYATI
739,87
756,20
YARIM ALTIN FİYATI
1.475,32
1.512,72
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
2.959,90
3.016,18
ATA ALTIN FİYATI
3.048,33
3.125,29
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
419,06
435,26
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