Anketler neden yanılıyor?

Son on yıldır Kıbrıs’ın kuzeyinde yapılan bir çok seçimde yapılan açıklanan/açıklanmyan anketler her nedense deyim yerinde ise çuvalladı.

Bu yazımızda biraz bu konuda kafa yoracağız.

Aslında çuvallayan anket şirketlerimiydi?

Yoksa yurttaşlar anketörlere doğru cevapları vermiyor muydu?

Ya da karasız yurttaşlar son on yıldır seçimlerin kaderini mi belirliyordu?

Sorulabilecek bir çok soru var elbette. Ancak doğru olan şu ki son on yılda yapılan yayınlanan veya yayınlanmayan birçok kamuoyu yoklaması yurttaşın eğilimini tam anlamıyla okuyamadı.

Değişen seçmen profili, iletişim çağında bilgiye hızla ulaşabilme haliyle birleşince yurttaş karar verme noktasında birçok noktadan etkileniyor.

Kıbrıslı Türkler geçiş toplumundan, iletişimin mobil cihazlarla sağlanılan bu çağda modern topluma evrildikçe karar verme süreçleri de değişiyor.

Değişen üretim ilişkileri ile modern çağın mobil iletişim çağında mottolar da değişiyor, evrimleşiyor.

Kıbrıslı Türkler artık dünyanın her yerindeki olayları, olguları daha yakından takip eder hale geldi.

Ve belki de çok uzun yıllardan sonra dünyanın Dikili Taş’ın etrafında dönmediğini daha da net anladı.

Çok büyük oranda kararsızlık veya fikir vermeyen yurttaş ülkenin geleceğinin ne olması gerektiği ile ilgili bilinen eski model örgütsel modellenme ile artık yönlendirilemiyor.

Hal böyle olunca da tıpkı tüm paetilerin Meclis’te oy birliği ile geçirdiği Anayasa oylamasında olduğu gibi içeriğini bilmediği konulara çekimserlik ile yaklaşıyor.

Eskiden olduğu gibi formül cebimde ya da ben ne kadar az konuşursam o kadar iyi yaklaşımları bilinmezliği artırmakla kalmayıp yurttaşların kafasında da kararsızlığın oluşmasında etmen oluyor.

Anketler yanılmaya devam edecek mi?

Son on yıla bakıldığında yanılma olasılıkları çok ama çok yüksek.

Hem de öyle bir yanılma olacak ki daha önce bir iki anket şirketi tası tarağı toplayıp dükkanı kapatmıştı sanırım bu kez de benzer bir sonuçla karşılaşabiliriz.

Günün Maaşı:

Kamu 13. Maaşı ödeniyor bugün, özel sektörde ise 13’ün adı bile yok!

Hadise izlemek 2 Bin , Tarkan 3 Bin 5 Yüz Lira

Yeni yıla sayılı günler kaldı Kıbrıs’ta oteller bir birleriyle yarışıyor. Özellikle bu yıl başında yerli müşteriler de hedef kitlesi. Mesela Yıl Başında Hadise izlemek isteyenler 2 Bin lira kişi başı ödeyecek . Yıldız Tilbe de bu yılbaşı Kıbrıs’ta Tilbe hayranları da 2 Bin lira ödeyecekler.

Ve ünlü pop star Tarkan da yılbaşında Kıbrıs’ta. Tarkan’ı izlemek isteyenler kişi başı 3Bin Beş Yüz TL ödeyecekler.

GAÜ’de yine akademisyenlerin maaşları ödenmiyor

GAÜ’de bol miktarda ihbar telefonu aldık. Uzun süredir bu devam ediyordu. Yüksek öğrenim alanına zarar ziyan vermemek adına bir müddet sustuk ama aldığımız ihbar telefonlarının haddi hesabı yok noktasına vardı. Evet GAÜ’de bir müddettir geçtiğimiz yıldan kalan maaş ödeyememe sorunu yeniden vuku buldu. Bir an önce Çalışma Bakanı hatta Maliye Bakanlığı bu işe daha da büyümeden ve istenemeye noktalara gelmeden el atmalı. Biz,den uyarması.