Antonio Inoki: 'Spor diplomasisine' soyunan Müslüman Japon politikacı

Kuzey Kore ve Güney Kore arasındaki üçüncü liderler zirvesi başladı. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un başkenti Pyongyang'da Güney Kore lideri Moon Jae-in'i ağırlıyor.

Gerçek adı Demokratik Halk Cumhuriyeti olsa da Kuzey Kore hala dünyanın en kapalı ülkesi. Ancak ilginç zevkleri olan Kim ve rejimi, zirvelerden arta kalan zamanında Pyongyang'da sadece devlet başkanlarını ağırlamıyor.

Bu ülkeyi sık sık ziyaret eden bazı ünlü isimler, Kuzey Kore'yi yönetenler nezdinde en az kendi ülkelerinin devlet adamları kadar itibar görüyor. Bu isimler, Kuzey Kore'de neler olduğu ile ilgili olarak dünyanın geri kalanının yegane bilgi kaynağı olabiliyorlar.

Bu kişilerden birisi de eski bir profesyonel güreşçi olan Müslüman Japon milletvekili Antonio Inoki.

Arka kapı diplomasisi olarak spor

Alamet-i farikası kırmızı atkısı ve kravatıyla ünlü Inoki yaptığı işi "spor diplomasisi" olarak adlandırıyor.

Kendisi iki hafta önce Kuzey Kore'yi tam 33'üncü kez ziyaret ederek rekor kırdı. Ülkenin 70'inci kuruluş yılı törenlerinde onur konuklarından biri oldu.

75 yaşındaki Inoki profesyonel güreşte bir zamanlar sadece Japonya'nın değil, Asya'nın da bir numarasıydı.

Gençliğinde ortaokulu yarım bırakıp Uzakdoğu sporları ile ilgilendi ama ilerleyen yıllarda esas ününü Amerikan güreşinde yaptı.

Muhammed Ali ile Tokyo'da 1976'da yaptığı dövüş, karışık savunma sanatları sporunun kurallarını belirleyen bir karşılaşma olarak tarihe geçti.

1976da Inoki efsane boksçu Muhammed Ali ile karşılaşmıştı.

Inoki'nin pek çok madalyası var ancak ününü yalnızca spor alanındaki başarılarına borçlu değil. Şu an Japonya Parlamentosu'nun bağımsız milletvekillerinden biri.

Ülkesinin Kuzey Kore ile ilişkilerini yumuşatmasından yana.

Japonya eleştiriyor, dünya takdir ediyor

Kuzey Kore'ye ilk defa 1995'te Spor ve Barış adlı bir festival için giden Inokidaha sonra her yıl ülkeyi düzenli olarak ziyaret etti.

Ancak giriştiği her türlü diplomasi hareketi "Kuzey Kore propagandası" olarak algılanıyor ve Pyongyang'a sık sık yaptığı ziyaretler eleştiriliyor. Zira Japonya ile Kuzey Kore arasında diplomatik ilişki yok.

Japonya, Pyongyang yönetimini 1970'li ve 1980'li yıllarda Japon vatandaşlarını kaçırıp Kuzey Kore casuslarının eğitiminde kullanmakla suçluyor. Bu vatandaşların akıbeti hala bilinmiyor.

Japonya Başbakanı Şinzo Abe, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesi sonrası yaptığı basın toplantısında Kuzey Kore'ye ilişkin bir soru üzerine, "Eğer Japon vatandaşlarının kaçırılmasıyla ilgili sorunlarla füze ve nükleer silah meselesini tamamen çözersek, mutsuz geçmişin altına bir çizgi çizer ve diplomatik ilişkileri normalleştiririz" dedi.

Antonio Inoki de kendisi gibi enteresan bir şahsiyet olan ABD'li eski NBA yıldızı ve Kim'in ilk gözağrısı Dennis Rodman gibilerinin "spor diplomasisi", ilişkilerin normalleşmesi için önemli bir adım olduğunu söylüyor.

Kuzey Kore'ye ziyaretlerinde sadece ginseng şarabı içip dönmediğini, Kuzey Koreliler'e nükleer diplomasi konusunda lobi yaptığını savunuyor ve uğraşlarının ciddiye alınmasını bekliyor.

Kuzey Kore ve Güney Koreli liderler 18-20 Eylül tarihleri arasında Pyonyang'da bir zirve gerçekleştirecek.

Saddam Hüseyin'le pazarlık yapmıştı

Inoki'nin diplomasi yeteneklerini sergilediği ilk ülke ise Kuzey Kore değil.

1990'da Körfez Savaşı sırasında da Irak'a gitmiş ve 41 Japon rehineyi kurtarmak için Saddam Hüseyin'le pazarlık yapmıştı.

Hatta o sırada Şiiler'in kutsal yeri Kerbela'yı ziyaret edip Müslüman olmuş ve Muhammed Hüseyin Inoki adını almıştı.

Japonya'da ise hala profesyonel güreş yaptığı zamanlarda kullandığı ringdeki ismi olan "Antonio" olarak tanınıyor.