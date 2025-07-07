Arapköy’de Alkollü Sürücü Park Halindeki Araca Çarptı

Arapköy’de meydana gelen trafik kazasında, alkollü sürücü park halindeki bir araca çarptı. Kazada yaralanan olmazken, sürücü tutuklandı.
Olay, 7 Temmuz 2025 tarihinde saat 00.10 sıralarında Arapköy’de bir araç park yerinde meydana geldi. 49 yaşındaki Serhıı Karaulnyi, 138 miligram alkollü içki tesiri altında yönetimindeki SL 865 plakalı salon araçla doğu istikametine doğru dikkatsizce seyrederken, direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağında park halinde bulunan Mehmet Aslan’a ait JM 305 plakalı araca çarptı.
Kazada herhangi bir yaralanma olmazken, polis ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Karaulnyi’nin alkollü olduğu tespit edildi.
Serhıı Karaulnyi, “alkollü içki tesiri altında araç kullanmak” ve “trafik kazası yapmak” suçlarından tutuklanırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor
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