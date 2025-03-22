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ASAYİŞ VE TRAFİK DENETİMLERİNDE YOĞUN DENETİM VE YASAL İŞLEMLER

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KKTC genelinde, 21-22 Mart 2025 tarihlerinde saat 22.00 - 02.00 arasında Gazimağusa, Girne, Güzelyurt ve İskele Polis Müdürlükleri tarafından eş zamanlı asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirildi.
ASAYİŞ VE TRAFİK DENETİMLERİNDE YOĞUN DENETİM VE YASAL İŞLEMLER

GAZİMAĞUSA DENETİMLERİ Gazimağusa bölgesinde yapılan denetimlerde, eğlence mekânları, alkollü içki satışı yapılan yerler, gece kulüpleri, kahvehaneler ve halkın yoğun bulunduğu alanlar kontrol edildi ancak herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi. Kumarhanelerde gerçekleştirilen denetimlerde ise kumarhaneye girmeleri yasak olan 17 kişi tespit edilerek haklarında yasal işlem başlatıldı.

Trafik ekipleri tarafından toplam 736 aracın kontrol edildiği denetimlerde, çeşitli trafik ihlalleri nedeniyle 317 sürücüye ceza kesildi.

GİRNE DENETİMLERİ Girne bölgesindeki denetimlerde eğlence mekânları, alkollü içki satışı yapılan yerler ve kamuya açık alanlar kontrol edilerek, ikamet izni olmayan 1 kişi tutuklandı. Kumarhanelerde gerçekleştirilen denetimlerde, 34 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

Trafik kontrollerinde toplam 2.117 sürücü denetlenirken, 223 sürücüye ceza kesildi ve 15 araç trafikten men edildi.

GÜZELYURT DENETİMLERİ Güzelyurt bölgesinde yapılan denetimlerde eğlence mekânları, alkollü içki satışı yapılan yerler, bahis evleri ve kahvehaneler kontrol edilmiş, herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir.

Trafik kontrollerinde toplam 892 sürücü denetlenmiş, 87 sürücüye ceza uygulanmıştır.

İSKELE DENETİMLERİ İskele bölgesinde gerçekleştirilen denetimlerde ikamet izinsiz olduğu belirlenen 2 kişi tutuklanmış, çalışma saatlerine uymayan 1 restoran işletmecisi hakkında yasal işlem başlatılmıştır. Kumarhane denetimlerinde 17 kişi hakkında yasal işlem yapılmıştır.

Trafik ekipleri tarafından toplam 1.055 sürücü denetlenmiş, 219 sürücüye ceza uygulanmış, 33 araç trafikten men edilmiş ve 1 sürücü tutuklanmıştır.

KKTC genelinde gerçekleştirilen bu denetimlerle asayiş ve trafik güvenliği konusunda ciddi adımlar atılmaya devam edilmektedir

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