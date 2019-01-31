  • BIST 103.637
  • Altın 220,273
  • Dolar 5,1714
  • Euro 5,9414
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKAÜnlü oyuncudan kötü haber geldi

Ataoğlu: İstanbul’dan Dünya’ya pencere açtık

» »
Dünya’nın en büyük ve en prestijli turizm fuarlarından biri olan 23. Doğu Akdeniz uluslararası turizm ve seyahat Emitt fuarı bugün İstanbul'da açıldı.
Ataoğlu: İstanbul’dan Dünya’ya pencere açtık

Dünya’nın en büyük ve en prestijli turizm fuarlarından biri olan 23. Doğu Akdeniz uluslararası turizm ve seyahat Emitt fuarı bugün İstanbul'da açıldı.

 

31 Ocak 3 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilecek emitt 2019 turizm fuarında Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu başkanlığında sektör temsilcilerinden oluşan bir heyet ülkemizi temsil ediyor.

Türkiye Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla açılan fuarda Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu da bir konuşma yaptı.

 

Kuzey Kıbrıs’ın bir çok değeri içinde barındıran 10000 yıllık tarihi geçmişe ev sahipliği yapan bir ülke olduğuna vurgu yapan Bakan Ataoğlu yılın 10 ayında denize girilebileceğine dikkat çekti.

 

Turistlereyerelhalkileyaşayabileceklerialternatiflersunuyoruz...

KuzeyKıbrıs’dagünümüzünbilinçlituristlerinebiryandansürdürülebilirturizmidestekleyenbirdestinasyonsunmayagayretettikleriniifadeedenBakanAtaoğlu, biryandan da gezginlereziyaretettikleribölgeninyerelhalkıileyaşayabilecekleri, ülkemizinkültürüneyakındantanıklıkedebilecekleriseçeneklersunmakiçinpolitikalargeliştirdiklerinivurguladı.

Özellikli ürünlerimiz ile alternatif yaratıyoruz...
Fuarların Kuzey Kıbrıs’a olumlu geri dönüşümleri bulunduğunu belirten Ataoğlu, Kuzey Kıbrıs’ın dünyaya açılan önemli bir pencere olan emit fuarında yer alarak özellikli ürünleri ile turizm pazarına alternatif bir destinasyon olduğunu gösterme fırsatı bulduğunu söyledi.   

Alternatif turizm modelleri geliştiriyoruz...

Kuzey Kıbrıs’ın kitle turizmi yanında sağlık, spor, kongre, eko gibi alternatif turizm modelleri ile de dünyaya pek çok kıymetli ürün sunduğunu dile getiren Ataoğlu, KKTC’deki turizm gelirlerinin artması için büyük uğraş verildiğini vurguladı.

 

Ersoy ile görüş alışverişinde bulunduk...

Fuar etkinlikleri kapsamında KKTC standını ziyaret eden Türkiye Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’u da sektör temsilcileri ile birlikte ağırlayan Bakan Fikri Ataoğlu, Ersoy ile ülkeler arası işbirliğinin arttırılmasına yönelik görüş alış verişinde bulundu.

 

Ataoğlu ile birlikte fuara KKTC’den KITOB, KITSAB, RESBİR, Sağlık Turizmi Konseyi, eko turizm kooperatifi, acente ve otel yetkilileri ile diğer sektör temsilcileri katılıyor.Bu yıl Girne kalesindeki batık gemi konsepti ile fuara katılan turizm ve çevre bakanlığı standının yine büyük ilgi görmesi bekleniyor.

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sınır kapısında 365 Gram uyuşturucu ile yakalandı31 Ocak 2019 Perşembe 16:09
  • Kavga, adam yaralama rutinimiz oldu: Tartıştığı kişiyi yüzünden bıçakladı31 Ocak 2019 Perşembe 16:02
  • Uluçay, Kıbrıs Üniversiteler Birliği’ni kabul etti31 Ocak 2019 Perşembe 15:40
  • Başçeri: “Hayatın diğer alanlarını da olumlu etkileyecek”31 Ocak 2019 Perşembe 15:35
  • “Tıp ve Diş Hekimliği Fakültelerine kontenjan getirilmesi masaya yatırıldı”31 Ocak 2019 Perşembe 15:30
  • Denktaş, Kıbrıs Üniversiteler Birliği heyetini kabul etti31 Ocak 2019 Perşembe 15:25
  • BRTK kurucularından Tuğrul Hilmi Berkay hayatını kaybetti31 Ocak 2019 Perşembe 15:15
  • Akıncı: Yolsuzluk dosyalarında polis etkin olmalı31 Ocak 2019 Perşembe 15:11
  • Sosyal Hizmetler Dairesi Velileri Uyardı:" Zayıf Karneyi Cezalandırmayın"31 Ocak 2019 Perşembe 15:10
  • Akıncı: “Çözüm çağrısının hayret edilecek bir yanı yok…”31 Ocak 2019 Perşembe 15:05
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti