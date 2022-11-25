Avcıbaşı: Yüzyıllardır kadınlara tüm alanlarda uygulanan şiddet devam etmektedir

Yüzyıllardır kadınlara tüm alanlarda uygulanan şiddet acımasızlığıyla devam etmektedir. Günümüzde dahi, kadınların ne yapması, nasıl davranması, ne kadar eğitim alacağı, hangi işte çalışacağı, doğurup doğurmayacağı, kaç çocuk doğuracağı, nasıl giyineceği, kiminle evleneceği gibi temel kararları, kendileri yerine kendilerini her alanda yetkin gören erkekler tarafından verilmektedir.

Dünya verileri yanında geçen yıl LTB Şiddete Karşı Yan Yana Projesi kapsamında, 600 kadınla yapılan anketin sonuçları, Kıbrıs’ın kuzeyindeki kadına yönelik şiddeti gözler önüne sermektedir.

Bu verilere göre Kıbrıs’ta,

Her 4 kadından 1’i, birisinin yumruklaması ya da tekme atmasına,

Her 4 kadından 1’i birisinin sert bir cisimle vurmasına,

Her 5 kadından 1’i, birinin ateşli silah ya da kesici alet tehdidine ya da saldırısına,

Her 4 kadından 1’i cinsel şiddete,

Her 4 kadından 1’i ekonomik şiddete,

Her 2 kadından 1’i telefon mesaj ve telefon üzerinden taciz edilmeye,

Her 3 kadından 2’si korkutma ve şiddete,

Tüm kadınların yüzde 60’ı ise psikolojik şiddete maruz kalmaktadır.

Bunun yanında, Kıbrıs’ın kuzeyinde muhafazakarlaştırılmaya çalışılan toplumun, kadınlar üzerindeki baskısını gün geçtikçe artırdığının farkına varmalı, çok daha güçlü, çok daha örgütlü olarak haklarımıza sahip çıkmalıyız.

Bu olumsuz tabloyu düzeltmek için,

- Öğrencilere küçük yaştan itibaren toplumsal cinsiyet eşitliği sağlamak adına eğitim sistemi içerisinde programlar geliştirilmesini,

– Lefkoşa’da, yetersizliklerle boğuşan sığınma evi dışında, tüm bölgelerde “Sığınma Evleri’nin” hayata geçirilerek kadınların yaşamına kolaylıklar getirilmesini,



– Ülkemizde eğitim almak, çalışmak için bulunan veya göçmen/mülteci olarak bulunan kadınların emeğinin sömürülmesi veya şiddete uğramasının engellenmesi ile ilgili kurumların görevlerini yapmalarını istiyoruz.

KTÖS’ün, cinsiyet, dil, din, ırk fark etmeksizin her türlüsüne ve insan hakları ihlallerine karşı olduğunu bu konuda gerekli adımların atılması için gereken neyse yapmaya hazır olduğunu tüm kamuoyuna bildiririz.