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Avustralya, ülke tarihinin en büyük siber suçunu işleyen Rus bilgisayar korsanına yaptırım uyguladı

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Ülkenin "ilk siber yaptırımı" kapsamında 33 yaşındaki Rus vatandaşı Ermakov için mali yaptırımlar ve seyahat yasağı öngörüldü.
Avustralya, ülke tarihinin en büyük siber suçunu işleyen Rus bilgisayar korsanına yaptırım uyguladı

Avustralya, ülke tarihinin en büyük veri hırsızlığından sorumlu tuttuğu Rus bilgisayar korsanı Aleksander Gennadievich Ermakov'a yaptırım uygulama kararı aldı. 

Avustralya Savunma Bakanı Richard Marles, "Ermakov artık anonim değil" diyerek, kimliğinin dünya çapındaki tüm istihbarat kurumlarına bildirildiğini açıkladı.

Karar, Avustralya'nın 2021'de yürürlüğe giren siber yaptırım yasası uyarınca kullandığı ilk örnek oldu.

İçişleri Bakanı Clare O'Neil gazetecilere yaptığı açıklamada, "Avustralya hükümeti ilk kez bir siber suçluyu tespit edip bu tür siber yaptırımlar uyguluyor ve bu son olmayacak." dedi. 

Bakan O'Neil, soruşturmanın devam ettiğine dikkat çekerek, başka kişilerin de ceza alabileceğini belirtti.

Ülkenin "ilk siber yaptırımı" kapsamında 33 yaşındaki Rus vatandaşı Ermakov için mali yaptırımlar ve seyahat yasağı öngörüldü.

Yaptırımlar, Ermakov'a kripto para cüzdanları veya fidye ödemeleri de dahil olmak üzere herhangi bir varlık sağlanmasının 10 yıla kadar hapisle cezalandırılabileceği anlamına geliyor.

Avustralya istihbaratına göre Ermakov Avrupa, ABD ve İngiltere'de yaşanan siber saldırılarla bağlantılı bir Rus siber suç çetesi olan REvil'in bir parçası.

Gizli sağlık bilgileri çalındı

Ülkenin en büyük sigorta şirketi Medibank'a ait verilerin Kasım 2022'de çalındığı siber hırsızlık, bilgisayar korsanlarının fidye talep etmesi üzerine ortaya çıktı.

Aralarında Avustralya Başbakanı Anthony Albanese'in de bulunduğu yaklaşık 10 milyon kişinin gizli sağlık bilgilerinin de çalındığı olay ülke tarihinin en büyük veri hırsızlığı olarak tanımlanıyor.

Sigorta şirketinin milyonlarca dolarlık fidye talebini reddetmesinin ardından korsanlar ele geçirilen özel sağlık bilgilerini darknete sızdırdı. Çalınan bilgiler arasında kürtaj, uyuşturucu kullanımı ve cinsel yolla bulaşan hastalıklar gibi hassas bilgiler de bulunuyor. 

Hükümet, olayın arkasındakileri bulmak için aylardır soruşturma yürütüyordu.

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