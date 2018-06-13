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Aygın: “Girne yeniden Kıbrıs’ın gözbebeği olacak”

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Aygın: “Girne yeniden Kıbrıs’ın gözbebeği olacak”
Aygın: “Girne yeniden Kıbrıs’ın gözbebeği olacak”

Geçtiğimiz pazar günü Mustafa Bumin Sporting anı turnuvasına katılanları ziyaret eden Sümer Aygın, Girne Avcılık ve Atıcılık Kulübü poligonunda kendilerinin yönetimde  oldukları dönemde,restaurant bölümünü açtıklarını ve burayı ailelerin rahatlıkla gelip gittikleri bir yer  haline getirdiklerini  belirtti. 

Aygın, zamanında kendi taraflarından gerçekleştirilen tüm bu güzel çalışmaların ardından,Avcılık ve Atıcılık Kulübü poligonunda bulunan restoranın ve tesisin geçtiğimiz dört yıl içerisinde işlevsiz halde bırakıldığını, kendi dönemlerinde yapılan çalışmaların hiçbirinin sonraki dönemde devam ettirilemediğini, tesislerin atıl, spor kulüplerinin yalnız bırakıldığını belirtti. 

24 Haziran 2018 seçimlerinden sonra göreve geldikleri gün sporun  her dalının, her yaştan insana rahatlıkla ulaşabilmesi ve toplumun her kesiminden insanımızın spor faaliyetlerine katılımının arttırılabilir olması için tesislere yatırımlarının artacağını ve spor kulüplerine desteklerinin daha fazla olacağını söyleyen Sümer Aygın, turnuvaya katılanlara başarı dileklerini iletti. 

2018 yerel seçimlerinden sonra Girne’de kapalı yüzme havuzu, buz pateni sahası ve kriket sahası projeleri olduğunu anlatan Aygın,tüm spor kulüplerimizin ihtiyaç duyduğu  antrenman sahaları için projelerininde hazır olduğunu belirtti. 
24 Haziran’dan sonra Girne’de yeni bir dönemin, aydınlık bir dönemin başlayacağını söyleyen Sümer Aygın, son dört yıldır viran edilen Girne’ miz yeniden yaşanılabilir bir yer olacak, yeniden Kıbrıs’ın göz bebeği olacak dedi ve  ifadelerinden iddialı ve emin olduklarını belirtti.

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