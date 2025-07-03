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“Aylık enflasyon %1.42”

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İstatistik Kurumu’na göre aylık enflasyon %1.42, yıllık enflasyon ise %35.78’e artmış durumda. Kaynak: “Aylık enflasyon %1.42”
“Aylık enflasyon %1.42”

İstatistik Kurumu’na göre aylık enflasyon %1.42, yıllık enflasyon ise %35.78’e artmış durumda.

Kurumun internet sitesinde yayınlanan verilere göre Kıbrıs’ın kuzeyinde hayat; bir önceki aya göre %1.42, bir önceki yılın Aralık ayına göre %17.79 ve bir önceki yılın aynı ayına göre %35.78 daha pahalı durumda.

Kurum açıklamasında, bir önceki aya göre en yüksek artış %8.14 ile Lokanta ve Oteller ana grubunda gerçekleşti.

Bir önceki aya göre, endekste kapsanan 451 madde çeşidinin ortalama fiyatlarında artış, 88 madde çeşidinin ortalama fiyatlarında ise düşüş meydana geldi. En yüksek fiyat artışı gösteren ilk üç mal veya hizmet; %86.39 Limon, %50.27 Marul ve %34.26 ile Kivi oldu.

Kuruma göre en yüksek fiyat düşüşü gösteren ilk üç mal veya hizmet ise; %74.04 Karpuz, %69.42 Kavun ve %63.31 ile Domates oldu.

 

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