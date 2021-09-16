Bağımsız Lions Dernekleri, KAYAD, Kuir Kıbrıs ve Barış Başel, 21 Eylül Uluslararası Barış Günü için Sanal Farkındalık Etkinliği Düzenliyor

Kuzey Kıbrıs'ın bağımsız ve bireysel Lions dernekleri olan Mağusa Mesarya ve Nicosia New Generation Lions Kulüpleri, 21 Eylül Uluslararası Barış Günü olması sebebiyle, KAYAD ve Kuir Kıbrıs Dernekleri Aktivistleri ve Sosyal Hizmetler Uzmanı Barış Başel ile bir araya gelerek, Kuzey Kıbrıs'ta Kadına Karşı Şiddet, LGBTQ + Hakları ve Cinsiyet Eşitliği konularını masaya yatıyor.

Toplumun önemli sosyal konuları arasında yer alan ve iç barışın sağlanmasında üst sıralarda yer alan insan hakları konularının daha fazla konuşulması gerektiğine inanan sivil toplum kuruluşları, Kuzey Kıbrıs'ta Kadına Karşı Şiddet, Cinsiyet Eşitliği ve LGBTQ + Hakları konularına farkındalık yaratmayı amaçlıyor.

Ülkemizde bağımsız ve bireysel kapasiteleriyle hizmet veren undistricted Lions dernekleri; Mağusa Mesarya ve Nicosia New Generation, yine ülkemizde türünde tek örnekleri olan KAYAD - Kadından Yaşama Destek Derneği ve Kuir Kıbrıs Derneği ile Kadına Karşı Şiddet ve LGBTQ+ Haklarını konuşacak.

KAYAD Kimdir?

1998 yılında, kadına yönelik her türlü ayrımcılığı önlemek ve kadının toplumdaki profilini güçlendirerek toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak için kurulan bir sivil toplum örgütüdür. KAYAD, kurulduğu tarihten itibaren aile içi şiddeti önlemek adına çeşitli farkındalık çalışmaları yürütmektedir.

Kuir Kıbrıs Nedir?

Kuir Kıbrıs, Kıbrıs’ın kuzeyinde ayrımcılık içeren yasaların değiştirilmesi ve Lezbiyen Gey Biseksüel Trans ve İntersekslerin hak ve özgürlükleri için kamuoyu oluşturmaya yönelik 2008 yılında “Homofobiye Karşı İnisiyatif ” adıyla yola çıkan sivil toplum hareketidir. 2012 yılında ise Kuir Kıbrıs adıyla yoluna devam etmektedir.

21 Eylül 2021 Salı akşamı saat 20:00'de online toplantı platformu zoom üzerinde gerçekleşecek olan söyleşinin konuk konuşmacıları, KAYAD aktivisti Avukat Mine Atlı, Kuir Kıbrıs Derneği aktivistleri Derviş Taşkıranlar ile Yasemin Taneri ve Sosyal Hizmetler Uzmanı Barış Başel olacak.

Merkez ofisi Oak Brook, ABD'de bulunan Uluslararası Lions Kulüpleri Birliği ile paralel olarak düzenlenecek olan 21 Eylül Uluslararası Barış Günü sanal etkinliği, yakın coğrafyada hizmet veren Uluslararası Lions Direktörleri tarafından takip edilecek.

Dileyen herkesin katılabileceği sanal söyleşi için zoom giriş bilgileri posterde sunulmuştur.