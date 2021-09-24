Bakan Ertuğruloğlu, yeni tezlerini Azerbaycan yetkillilerine New York'ta anlattı

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, New York temasları kapsamında Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, New York temasları kapsamında Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Ertuğruloğlu, mevkidaşı Bayramov ile görüşerek, Kıbrıs konusunda Türk tarafının yeni tezini (Kıbrıs'ta egemen eşitlik temelinde iki devletli çözüm) anlattı.

Bakan Ertuğruloğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Siyasi İşlerden Sorumlu Yardımcısı Rosemary DiCarlo ile de Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde bir görüşme gerçekleştirerek, Kıbrıs konusuna dair pozisyonlarını aktardı.