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Bakan Pilli, Atleks Sanverler Ortaokulu ve Yaşlı Bakım Merkezi’ni ziyaret etti

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Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, Atleks Sanverler Ortaokulu ve  Yaşlı Bakım Merkezi’ni ziyaret etti. Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından öğrencilere ve yaşlı bakım evinde yapılan aşı uygulamasını yerinde inceleyen Bakan Pilli, yetkililerinden bilgiler aldı.
Bakan Pilli, Atleks Sanverler Ortaokulu ve Yaşlı Bakım Merkezi’ni ziyaret etti

Bakan Pilli, Covid-19 ile mücadele kapsamında tüm halkımızın ve 12-18 yaş arası çocuklarımızın aşılanması için aşı seferberliğinin devam ettiğini, geçtiğimiz haftadan bu yana okullarımızda Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından aşılamaların sürdürüldüğünü söyledi.

Yüz yüze eğitimin sürdürülebilir olması için en başta aşı yapmanın büyük önem taşıdığını vurgulayan Bakan Pilli, Covid-19 kurallarıyla ilgili öğrencilerle sohbet etti.

Bakan Pilli, Atleks Sanverler Ortaokulu’nda gerekli kurallara uyulduğunu gözlemlediğini, okul yönetimi ve kurallara uyan öğrencilere teşekkür ettiğini ifade etti.

Okulların yanı sıra yaşlı bakım merkezleri ve bakanlığa bağlı tüm sağlık merkezlerinde aşılama kampanyasının devam ettiğini belirten Bakan Pilli, aşıya olan ilgiden memnuniyet duyduklarını kaydetti.

Türkiye Cumhuriyeti tarafından 50 bin 310 doz Pfizer- Biontech aşısının yanı sıra, AB tarafından 9 bin 996 doz Pfizer –Biontech aşısının daha ülkemize gönderildiğini ve bakanlık yetkililerine teslim edildiğini açıklayan Bakan Pilli, elimizde yeterli miktarda aşı olduğunu, 12 yaş üzeri herkesin aşılarının tamamlanması gerektiğine işaret etti.

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