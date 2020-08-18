Bakanlar Kurulu sonrası Ercan’da inceleme

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, Sivil Havacılık Dairesi Müdürü Mustafa Sofi ve T&T Ercan Havalimanı Genel Müdürü Serhat Özçelik, Bakanlar Kurulunun Covid-19'a karşı önlemlerin artırılması kararının ardından Ercan Havalimanında incelemelerde bulundu.

Sivil Havacılık Dairesi ve Ercan Havalimanı teknik ekipleri eşiğinde dün Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında yapılan incelemede, gelen yolcuların PCR testi için gerekli numune alım işlemlerinin daha hızlı ve güvenli bir ortamda yapılabilmesi için terminal içerisinde yapılabilecek alternatif düzenlemeler değerlendirildi.