Barbaros Şansal KKTC'den sınır dışı ediliyor

Modacı Barbaros Şansal’ın tutuklandığı ve KKTC’den sınır dışı edilmek üzere olduğu iddia edildi.

CNN’de çıkan haber, İçişleri Bakanlığı tarafından doğrulandı. Şansal’ın hali hazırda sınır dışı edilmiş olabileceği öne sürüldü. Yılbaşı tatili için KKTC’ye gelen modacı Barbaros Şansal, Türkiye’ye ağır hakaret ettiği görüntüleri sosyal medyadan yayınlamıştı. KKTC İçişleri Bakanlığı’nın, Şansal’ın hakaret dolu sözlerinin tepki toplamasının ardından harekete geçti. Konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yok. CNN, elverişsiz hava şartları nedeniyle Barbaros Şansal’ın sınır dışı edilme işlemi ertelenirken, ünlü modacının hafta içerisinde sınır dışı edilmesinin beklendiğini aktardı.