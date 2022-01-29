Başbakan Sucuoğlu, Sınırüstü Yaşlı Bakımevini Ziyaret Edecek

Başbakan Faiz Sucuoğlu bugün 11.30 da Sınırüstü Yaşlı Bakımevini ziyaret edecek ve oradaki durumla ilgili incelemelerde bulunacak.

Haber Kıbrıs’ın insanlık dışı durumu ile gündeme getirdiği Halk Vakfı Yaşlılar Sitesi’nde 20 pozitif vakanı çıkmasının ardından Başbakan Faiz Sucuoğlu harekete geçti. Edinilen bilgiye göre, Sucuoğlu bugün 11.30 da Sınırüstü yaşlı Bakımevini ziyaret edecek ve oradaki durumla ilgili incelemelerde bulunacak.